Počasí na přelomu července a srpna předvedlo pořádný veletoč. Po období úmorného vedra, kdy padaly teplotní rekordy jeden po druhém a teploty mnohdy odmítaly klesnout pod 35 stupňů Celsia, se najednou ochladilo, několik dnů téměř bez přestávky propršelo a teploty se propadly téměř o dvacet stupňů. Lidé, kteří si naplánovali svou dovolenou na srpen, teď možná trochu trápí pochybnosti, zda udělali správně. Jaký bude počasí ve zbytku prázdnin? Vrátí se ještě teplé slunečné dny?

Po citelném ochlazení se podle meteorologů můžeme opět těšit na teplé slunečné dny | Foto: se svolením Štěpána Kachura

Sněhové pluhy v srpnu. Co se to děje s počasím?

V Česku nás sice rozmary počasí trochu potrápily, na rozdíl od řady dalších evropských zemí si však nemůžeme příliš stěžovat. Vedra nás neumořila a ochlazení nám přineslo příjemné osvěžení, zato některé evropské státy byly vystaveny opravdu těžkým zkouškám.

Podle serveru Severe Weather Europe počasí, které vládlo v posledních třech týdnech v mnoha částech Evropy, nepamatujeme: od extrémních veder a lesních požárů ve Španělsku, Itálii a Řecku až po rekordní vlnu veder ve Středozemním moři.

Rozmary letního počasí. Sněhové pluhy v Reutlingenu:

„Poté následovalo několik ničivých bouří s několika tornády, což je nový evropský rekord, s kroupami, až po větrné bouře. Vše skončilo historickými záplavami ve Slovinsku,“ vyjmenovává Severe Weather Europe.

Slovinsko zasáhly na začátku srpna přívalové deště, které vedly k ničivým záplavám. Zničily řadu silnic, mostů a domů, vyžádaly si několik lidských životů, evakuaci tisíců obyvatel a způsobily škody odhadem za půl miliardy eur. Zasaženy byly dvě třetiny území Slovinska. Slovinský premiér Robert Golob v sobotu podle agentury AP prohlásil, že jeho země čelí největší přírodní katastrofě ve své historii.

Vytrvalý déšť, který Česko trápil několik dnů, zvedl hladiny potoků a řekZdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

V německém městě Reutlingen zase musely uprostřed léta vyjet do ulic sněžné pluhy. První srpnový pátek se městem na západě Německa prohnala lokální bouřka se silným deštěm, kterou doprovázelo takové krupobití, že ulice zůstaly pokryté třiceticentimetrovou vrstvou ledových kuliček.

U nás sice vytrvale pršelo a hladiny potoků i řek se zvedly, což sice mnoha lidem zkazilo dovolenou, víkend i náladu, ale nikoho to vážněji neohrozilo.

Do Evropy se opět blíží vlna veder

Výjezd sněhových pluhů však léto neukončil. Zatímco jsme se o víkendu balili do teplého a nepromokavého oblečení, Pyrenejský poloostrov už se opět začal přehřívat. „Ze severozápadní Afriky se do Španělska a Portugalska šíří proud horkého vzduchu,“ upozornil Severe Weather Europe.

Čechy děsí záplavy ve Slovinsku i požáry na Sardinii. Cestovky klienty uklidňují

Podle něj denní teploty v obou zemích vystoupaly na 41 až 43 stupňů Celsia a vedro koncem týdne zasáhne i další země západní Evropy.

„Vlna veder se bude postupně rozšiřovat na východ přes jižní Evropu, středomořskou oblast, střední Evropu a Balkánský poloostrov. Jak intenzivní bude teplo v těchto oblastech, ukáže teprve vývoj počasí,“ uvedl server. V polovině srpna by se tak měly vrátit vysoké teploty do Itálie a Řecka.



Léto se vrátí o víkendu

Teploty by měly pozvolna stoupat také v České republice. „Letní počasí se do Česka vrátí na konci tohoto týdne, v sobotu naměříme až 30 stupňů Celsia,“ sdělila Deníku meteoroložka Dagmar Honsová. Na žádnou vlnu veder to podle ní ve druhé srpnové dekádě nevypadá. „Nicméně plavky ještě sem tam vytáhneme,“ připustila.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bychom si až do čtvrtka měli dávat pozor na déšť a přeháňky, ale už ve čtvrtek se teploty dostanou na 24 stupňů Celsia a o víkendu 12. a 13. srpna už tady bude zase léto. „Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia,“ uvádí ČHMÚ ve své týdenní předpovědi počasí.

Až naprší a neuschne. Houbová sezona letos začne až v září

Podle serveru Počasí1.com by v Česku příští pondělí mělo být dokonce 36 stupňů Celsia, naopak portál Meteopress předpovídá na pondělí 27 stupňů a na úterý a středu 29 stupňů Celsia.

Také v období od 21. do 31. srpna by mělo být hezky.

„Bude převážně polojasno, jen při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky, ranní teploty 14 až 8 stupňů Celsia a denní teploty 24 až 30 stupňů Celsia,“ říká Dagmar Honsová. Šance na prožití hezké srpnové dovolené v Česku tedy stále existuje.