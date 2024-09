Tropické noci, vydatné srážky, i poměrně dlouhá období sucha. Letošní rok nám ukázal, že počasí může být velmi nevyzpytatelné. Jaké extrémy nás čekají v nadcházejících měsících? Budeme svědky dalších teplotních rekordů, nebo se počasí konečně uklidní? V jednom článku shrnujeme to, co se lze dozvědět nejen od českých meteorologů.

Počasí v září 2024: vedra lámou rekordy

Září, kdy už většina lidí očekává ochlazení a příjemné podzimní teploty, odstartovalo vlnou veder.

„První týden nového školního roku přinesl historicky nejvyšší zářijové teploty,“ konstatuje populární meteoroložka Dagmar Honsová. Teplotní rekordy padaly doslova jako hrušky.

Už v pondělí nadpoloviční většina meteorologických stanic, měřících teplotu aspoň 30 let, zaznamenala teplotní rekord pro 2. září. „Na jedenácti z těchto stanic bylo dokonce tak teplo, že teplota překonala rekord pro celý měsíc září,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Rekordně teplý rok 2023

Jak uvádí níže infografika specializované společnosti Statista, i některé loňské měsíce byly vůbec nejteplejšími v historii oficiálního měření započatého v roce 1850.

Nejteplejší měsíce na světě zaznamenané od roku 1850 (do roku 2023):

Předpověď počasí na letošní podzim

Jak to bude dále? „Z výhledů počasí na září to vypadá, že se k nám už tropické teploty nevrátí,“ uvedla meteoroložka Dagmar Honsová.

Podobně to vidí i Český hydrometeorologický ústav. „I následující týdny zůstanou pravděpodobně spíše nadprůměrně teplé, s maximy po většinu období stále nad 20 °Celsia, přechodně zejména v první polovině září i nad 25 °Celsia, přičemž je zjevný trend k pozvolnému ochlazování,“ uvádí ČHMÚ. Celé období bude teplotně nadnormální.



Nahrává se anketa ...

Například období od 21. do 30. září by mělo být polojasné až oblačné, místy s dešťovými přeháňkami. Po ránu místy zaznamenáme mlhy nebo nízkou oblačnost a teploty poklesnou. Ráno by mělo být deset až pět stupňů Celsia, při vyjasnění by se však už mohly objevit přízemní mrazíky. Denní teploty dosáhnou 15 až 20 stupňů, přechodně až 22 stupňů Celsia.

Ani další období by nemělo přinést zásadní teplotní zlom.

„Z výhledů počasí na meteorologický podzim, který bude panovat až do 30. listopadu, to vypadá, že nás čekají další teplotně nadprůměrné měsíce a o nástupu podzimním plískanic nemůže být v nejbližších týdnech ani řeč,“ konstatovala Dagmar Honsová.

Zajímavosti ze statistik: V říjnu už Česku bylo i přes 30 stupňů

Přestože se může zdát, že letošní počasí se absolutně vymyká zvyklostem, už v minulosti obyvatelé České republiky, potažmo Československa zažili nezapomenutelné extrémy. Ty zveřejňuje na svém webu Český hydrometeorologický ústav.

Ze zaznamenaných extrémů:

Dne 4. října 1929 naměřila stanice Litvínovice u Českých Budějovic +30,3 °C

Dne 1. 11. 1928 uváděly Klatovy 24,0 °C, což byla podobná teplota jako 22. 3. 1927 v Mělníku, kde bylo +26,2 °C.

Hodně teplo může být i v prosinci (+19,8 °C, 5. 12. 1961,Fryčovice), lednu (+18,8 °C, 29. 1. 2002,Ústí nad Labem) i únoru (+22,0 °C, 27. 2. 1994, Český Krumlov)

Za doslova šílenou situaci pak lze označit 31. 12. 1978 a 1. 1. 1979. Například v Poděbradech bylo na Silvestra ve 14. hodin odpoledne krásných 12 stupňů. V 7 hodin ráno na Nový rok pak minus 18,5 stupně. Tedy teplotní propad o více než 30 (!) stupňů během pouhých sedmnácti hodin.

Co se zatím předpovídá pro zimu 2024/25

Také výhledy na nadcházející zimu se kloní spíše k teplejšímu počasí. I když ještě před několika měsíci vědci zaznamenali náznaky, že polární vír nad severním pólem by mohl být slabší než normálně, a to by znamenalo, že zima do Evropy přinese více sněhu a mrazu než v posledních letech, v srpnu se situace změnila.

Nad jižním pólem se totiž objevily anomálie, které by podle meteorologů mohly ovlivnit i počasí na severní polokouli, jak jsme uvedli v článku Jaká bude zima 2024/25. Příroda asi chystá něco, co se před nedávnem nečekalo. Ale jak to ve skutečnosti bude? To si meteorologové zřejmě stěží troufnou s jistotou říci.

„Jsme si samozřejmě jisti tím, co bylo. Dobře máme zmapovanou stávající situaci. A docela dobře to umíme na následujících sedm dní dopředu,“ uvedla před lety v díle pořadu Všechnopárty (dostupném na youtube.com) populární česká meteoroložka Alena Zárybnická. Ale dále už je to spíše ve hvězdách.

Copernicus předvídá nejteplejší rok v dějinách

Platí také, že současné atmosférické jevy by mohly v zimě přinést do Spojených států a Kanady chladnější počasí než je obvyklé. Naopak Evropa by oproti původní prognóze měla zaznamenat zimu s vyššími teplotami. Je tak možné, že i tuto zimu padnou v Česku teplotní rekordy. A přispěje tak k neblahé bilanci, která se váže k letošnímu roku.

Mimořádnému počasí se musí přizpůsobit i zvěř:

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Dlouhá vedra a v posledních i teplé zimy mohou dát zabrat i volně žijícím zvířatům.

„V posledních třech měsících jsme zažili celosvětově nejteplejší červen a srpen, nejteplejší den v historii a následně i nejteplejší letní období od června do srpna. Tato série teplotních rekordů zvyšuje pravděpodobnost, že rok 2024 bude nejteplejším rokem v dějinách,“ řekla v článku uveřejněném na našem webu Samantha Burgessová, zástupkyně ředitele meteorologické služby Evropské unieslužby Copernicus.