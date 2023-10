Neobvykle teplý podzim nás namlsal, a tak nás představa dlouhé a tuhé zimy příliš neláká. Co nás tedy v nadcházejících měsících čeká? Budou v zimním období padat teplotní rekordy jako na podzim? A užijeme si konečně Vánoce na sněhu? Co říkají pranostiky a jak dalece se jim dá věřit? Podívejte se, jaká bude letošní zima.

Jaké počasí nás čeká v listopadu a prosinci?

Chtěli byste vědět, jaké počasí nás čeká v listopadu a prosinci? Meteorologové nemají k dispozici křišťálovou kouli, aby nám s takovým předstihem na tuto otázku dokázali odpovědět. Jevy v přírodě ale mohou ledacos napovědět.

Letošní léto se svými teplotami zapíše do historie a také září bylo na území České republiky extrémně teplé. Jednalo se o nejteplejší září od roku 1961. „Průměrná měsíční teplota vzduchu 16,5 °C byla o 3,5 °C vyšší než normál let 1991 až 2020. Měsíční úhrn srážek 18 mm představuje 30 procent normálu z let 1991 až 2020. Letošní září tak bylo z klimatologického hlediska velice zajímavé,“ informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Denní maxima teploty vzduchu se na našem území dostala v září nad 30 °C celkem v osmi dnech.

Změny klimatu a El Niño

Skleníkové plyny, změny klimatu a také přírodní jev El Niño v Pacifiku přispěly letos podle meteorologů k vyšším globálním teplotám. (El Niño je jev spojený s pásmem teplé oceánské vody, které vzniká ve středním a východním rovníkovém Pacifiku, včetně oblasti u tichomořského pobřeží Jižní Ameriky. Teplá voda následně ohřívá i atmosféru a může přinést extrémní výkyvy počasí včetně cyklónů.) Tvrdit, že bude kvůli těmto vlivům zima také spíše teplejší než chladnější, by byla čirá spekulace. Ani v průměru teplá zima nemusí postrádat sněhové kalamity a mrazivé týdny.

Hlasatelka Dagmar Honsová: Počasí ovlivňuje i naši chuť k jídlu

Předpokládá se navíc, že pacifický jev El Niño zamíchá letos v zimě počasím i v Evropě a tedy i v Česku. „Události El Niño obvykle trvají devět až dvanáct měsíců, ale mohou přetrvávat roky a vrcholit mezi listopadem a lednem. Vědci ve skutečnosti nevědí, proč tomu tak je, a stále se máme o těchto vzorcích počasí co učit. Očekává se, že jev, který pravděpodobně bude sílit, může změnit teploty, srážky i směr větru. Skončí až na jaře příštího roku,“ uvádí portál Euronews.

Měsíční výhled počasí vydávaný ČHMÚ je založen na výstupech numerických předpovědních modelů a na statisticko-analogové metodě, která vychází z naměřených údajů na území ČR od roku 1912.

Letní teploty přesahující 25 stupňů Celsia se objevily ještě v průběhu prvních dvou říjnových týdnů a zmatená příroda na to reagovala kvetením. Také zmrzlináři si rádi prodloužili sezonu. Teď už ale na teplé dny babího léta a trička s krátkým rukávem můžeme určitě zapomenout.

„Další týdny předpovědi do 11. listopadu už očekáváme v mezích dlouhodobých průměrů, odpovídajících roční době. Do 22. října se připravte na teploty kolem 14 °C, v noci kolem kolem 5 °C . V dalších dvou týdnech od 23. října do 5. listopadu se budou teploty pohybovat kolem 11 °C, v noci kolem 3 °C,“ uvedl ČHMÚ .

Šípky, včely a krtci napoví

Ať už na lidové pranostiky věříte nebo ne, naši předkové přírodu bedlivě sledovali a z chování zvířat i rostlin se snažili odhadnout, jaká nadcházející zima bude. Pokud bychom se tím řídili, museli bychom se připravit na to, že zimní období nás čeká dlouhé.

Letošní velká úroda šípků, které v zimě slouží jako potrava pro ptáky, by měla být jedním z ukazatelů tuhé zimy. Pokud v okolí vidíte velké množství vysokých krtinců, připravte se podle dlouhodobých zkušeností našich předků na mrazivé měsíce.

Jaké počasí přinese následující zima prý umí prozradit slupky na cibuli.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Mnohé napovídá i chování včel. Čím lépe si včely utěsní vchody do úlů, tím budou teploty nižší. „Vidím, jak včely temují úly propolisem s voskem dohromady a jak si zalepují domečky na zimu. Vysoká zvěř je hodně zabělená a prasata v sobě mají poměrně dost sádla. To je energie k tomu, aby přečkala zimu,“ uvedl pro CNN Prima NEWS zemědělec Stanislav Lusk.

I hustota srsti u zajíců a peří u hus o zimě vypovídá. A ještě něco pranostiky tvrdí. Pokud v říjnu spadne všechno listí, bude následovat zima bohatá na srážky, ale teploty budu poměrně vysoké. Jestliže se budou v říjnu často objevovat mlhy, má to značit zimu bohatou na sníh.

Jak bude v zimě?

Jaké tedy bude skutečně počasí v listopadu a prosinci, se budeme muset nechat překvapit. Za poměrně spolehlivé lze považovat jen předpovědi na pět až sedm dní dopředu. Předpověď na tři dny už má úspěšnost přes devadesát procent.

Předpověď počasí můžete sledovat i v mobilním telefonu.Zdroj: Shutterstock

Pokud ale nechcete, aby vás počasí nějak nepříjemně nepřekvapilo, podívejte se raději na aktuální předpověď a také z okna.

Pranostiky na listopad: Teplý říjen - studený listopad.

Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.

Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. Pranostiky na prosinec: Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.

Jaký prosinec, takové jaro.

Prosinec naleje a leden zavěje.

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

Na Adama a Evu čekejte oblevu.

Studený prosinec - brzké jaro.