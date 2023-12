Krása polární záře: 25 nezapomenutelných fotografií od autorů z celého světa

Andrea Jordánová

Fotografický a cestovatelský blog Capture the Atlas každoročně pořádá fotografickou soutěž zaměřenou na astronomické jevy. Tématem letošního šestého ročníku byla polární záře. Porota nakonec vybrala 25 nejlepších snímků polární záře od autorů z celého světa. Podívejte se na ně v naší fotogalerii. Stojí to za to.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Snímek s názvem „Ostrov Aurora“ Kat Lawman | Foto: se svolením soutěže: 2023 Northern Lights photographer of the year