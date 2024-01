Zřejmě vzdušná proudění zanáší na ledovce u severního pólu chemikálie, která se starají o ochranu před UV zářením v oblíbených kosmetických přípravcích. Jejich přítomnost poprvé potvrdil výzkum italských badatelů na norském souostroví daleko za polárním kruhem.

Opalovací krémy jsou nutné pro ochranu lidské pokožky před škodlivým vlivem UV záření. Mezi vědci ovšem roste znepokojení nad tím, že některé syntetické UV filtry poškozují život v mořích. Nová studie navíc prokázala jejich výskyt v polárních oblastech | Foto: Shutterstock

Polární oblast je zase o něco znečištěnější, ukázal nový výzkum. Výsledků shrnutých ve studii publikované v odborném časopise si všiml web ScienceAlert. Badatelé potvrdili přítomnost třinácti látek, které se běžně vyskytující v opalovacích krémech a další kosmetice, ve sněhové pokrývce pěti polárních ledovců na norském souostroví Špicberky.

„Některé z těchto chemikálií jsme ve sněhu na Špicberkách našli vůbec poprvé,“ řekla hlavní autorka studie Marianna D'Amicová, polární vědkyně z benátské univerzity Ca' Foscari.

Badatelé na jaře 2021 sebrali pětadvacet vzorků sněhu z aktivní výzkumné lokality jižně od vsi Ny-Ålesund a z pěti ledovců vzdálených čtyřicet kilometrů. Některé vzorky odebrali v jednom místě v různých hloubkách, aby zjistili, jak se koncentrace mění během roku.

Soustředili se přitom na chemické látky obsažené v běžných kosmetických produktech, včetně vůní z mydel a syntetických UV filtrů známých jako oxybenzon a oktokrylen, které se vyskytují v opalovaných krémech.

Jak vědci uvedli ve zprávě doprovázející vydání studie, do polární oblasti látky zřejmě přineslo vzdušné proudění.

„Výsledky ukazují, že přítomnost nově se vyskytujících znečišťujících látek v odlehlých oblastech lze připsat dálkovému atmosférickému přenosu. Nejvyšší koncentrace jsme našli v zimních vrstvách. Na konci zimy totiž kontaminované masy vzduchu z Eurasie snáze dosahují polárních oblastí,“ vysvětlil další z autorů studie Marco Vecchiato, analytický chemik z téže univerzity.

Polární oblasti čelí i dalším problémům spojeným se znečištěním:

Upřesnil, že i když je u vsi Ny-Ålesund polárnická základna a její badatelé často pracují i na ledovcích, na znečištění se nejspíš nepodíleli. „Nejvyšší koncentrace látek lze vysledovat pouze do kontinentálních osídlených oblastí v nižších polohách. Na Špicberkách panuje polární noc, slunce nevychází a opalovací krémy se nepoužívají,“ poukázal Vecchiato.

Omezení opalovacích krémů

Badatelé se nyní zaměří na to, jak moc se nalezené chemikálie při tání sněhu dostávají vodními cestami do dalších ekosystémů.

„Zcela zásadní bude zjistit, jak se tyto znečišťující látky přenáší a ukládají v polárních oblastech, zejména ve vztahu k proměnám místních sezonních podmínek, které prohlubuje a urychluje klimatická změna. Ta se totiž v arktickém pásmu odehrává čtyřikrát rychleji než ve zbytku světa,“ upozornil polární badatel Andrea Spolaor, který se podílel na výzkumu.

Jak již dříve připomněl deník Guardian, některé státy již několik let zakazují nebo regulují krémy s uvedenými UV filtry, protože mají podle studií škodlivý vliv na korálové útesy a další mořské organismy.

