Vědcům se podařilo vytvořit dle jejich slov nejrealističtější rekonstrukci obličeje skotského prince Karla Eduarda Stuarta. Ten je známý také pod jménem Bonnie Prince Charlie.

Odborníkům se podařilo zrekonstruovat tvář skotského prince Karla Eduarda Stuarta. | Foto: Wikimedia Commons, Cosmo Alexander, Public domain

Za 3D modelem blonďatého prince stojí vědecký tým z Centre for Anatomy and Human Identification (CAHID) z britské University of Dundee. Mladý šlechtic má na něm tmavé oči, světlou tvář, blond vlasy a obočí, a oblečenou bílou košili. Svým vzhledem byl pověstný.

Odborníci při své práci použili tzv. posmrtné masky neboli odlitky princovy tváře, které byly vytvořeny po jeho smrti v roce 1788. Jejich kopie zkoumali v Inverness Museum and Art Gallery a v muzeu The Hunterian na University of Glasgow.

Realistická podoba

Následně je pečlivě zdokumentovali a vyfotografovali. Nakonec podle listu The Guardian pořídili téměř 500 snímků. Za několik měsíců pak vznikl kompozit. S následným 3D modelem prince, který ho zobrazuje v jeho mladších letech, odborníkům pomohl specializovaný software.

Jak vypadaly posmrtné masky dalších historických osobností?

Zdroj: Youtube

Výsledkem je vizualizace princovy podoby z období neúspěšného povstání jakobitů, tedy let 1745 a 1746. „Dívala jsem se na předchozí rekonstrukce historických postav a zajímalo mě, jak by se daly udělat jinak. Existují přístupné posmrtné masky skotského prince. Zároveň zemřel ve vyšším věku po mrtvici, bylo tedy zajímavé udělat jeho mladší podobu,“ uvedla podle portálu BBC studentka magisterského studia University of Dundee Barbora Veselá, jež projekt iniciovala.

Pohledný muž, nikoliv legenda

Krása je podle Veselé subjektivní věc, přesto má podle ní skotský princ charakteristické rysy, jako nos a oči, jež vědce povzbuzují k tomu, aby ho zkoumali. „Jsou chvíle, kdy pracujete s maskami a najednou vás napadne, že to byl kdysi živý člověk. Doufáme, že tato rekonstrukce povzbudí lidi, aby o něm přemýšleli jako o osobě, nikoli jen jako o legendě,“ vylíčila.

Toto je žena, která zemřela před tisíci lety u Prahy. Vědci oživili tvář a žasli

Karel Eduard Stuart byl jakobitským uchazečem o trůn Anglie, Skotska a Irska. Sám sebe jako právoplatného krále označoval, příslušel mu však jen titul hrabě z Albany, který díky papeži mohl používat.

Při jakobitském povstání v roce 1745 se ve svých 24 letech snažil neúspěšně vrátit na skotský trůn svého otce Jakuba Františka Stuarta. Přes malé počáteční úspěchy byla jeho armáda v dubnu 1746 poražena. Princ dalších pět měsíců strávil jako uprchlík a žil v nuzných podmínkách, než utekl do Francie. Zemřel po mrtvici ve věku 67 let v Římě. Období skotské historie, ve kterém žil, si lidé díky jeho povaze často romantizují.

Mladá generace zná Stuarta hlavně díky televiznímu pořadu Outlander neboli Cizinka, jenž měl premiéru v srpnu 2014. Britsko-americké drama je založené na knižní sérii Cizinka od spisovatelky Diany Gabaldon. Pojednává o zdravotní sestře z druhé světové války, Claire Randallové, která se záhadně vrací v čase do Skotska roku 1743.