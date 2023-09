Rakovinu mají čím dál mladší lidé, statistiky děsí. Experti zkoumali příčiny

Nová rozsáhlá studie varuje před pesimistickým trendem v globálním zdraví. Vědci zjistili, že rakovina u lidí mladších padesáti let je stále častější. Za posledních třicet let se počet lidí, kteří onemocněli rakovinou, zvedl o 79 procent. Do roku 2030 má nemocných ještě přibývat. Podle odborníků za to může třeba špatná strava, obezita a alkohol.