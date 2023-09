Odborníci dokázali zrekonstruovat obličej ženy z doby bronzové, kterou objevili v hrobě starém 4200 let. Kosterní ostatky dívky přezdívané Upper Largie Woman našli ve skotském lomu.

Odborníci zrekonstruovali obličej ženy z doby bronzové, kterou objevili v hrobě starém 4200 let. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Našli ji před 26 lety schoulenou v hrobě vyloženém kameny. Nyní zrekonstruovali, jak mohla vypadat během svého života za doby bronzové. O ženě, která byla pochována na území dnešního Skotska, se toho jinak ví poměrně málo.

Toto je žena, která zemřela před tisíci lety u Prahy. Vědci oživili tvář a žasli

Podobizna ukazuje mladou ženu se zamračeným výrazem, tmavými vlasy spletenými do copu a v oblečení z jelení kůže. Charakteristické jsou široce posazené oči a široký nos.

„Při rekonstrukci si obvykle myslím, že se díváme do světa zkoumaných, a to znamená, že nás nevidí. Podle mě by mohl být zajímavý nápad to trochu překroutit a vlastně si myslet, že nás vidí. Zrovna tato žena se na nás dívá trochu kriticky,“ uvedl podle portálu Live Science forenzní umělec a autor podobizny ženy Oscar Nilsson.

Chybějící část lebky

Při vytváření podoby zesnulé ženy narazili odborníci na řadu problémů. Chtěli naskenovat její lebku pomocí počítačové tomografie a poté ji vytisknout pomocí 3D tisku.

Bohužel nebyla kompletní, chyběla jí dolní čelist a prakticky celá levá strana. „První věc, kterou jsem musel udělat, bylo přestavět levou stranu její lebky a pak vytvořit čelist,“ vylíčil Nilsson řešení problematické situace.

Zdroj: Youtube

K dotvoření lebky musel posoudit nejvíce pravděpodobné vlastnosti ženy a vybrat z databáze podobu moderních jedinců, kteří jí odpovídají. Na základě informací o povaze tkání pak mohl zahájit plastickou rekonstrukci. Na rekonstruovanou tkáň pak pomocí plastelíny vytvaroval obličejové svaly. Portál Extreme Tech doplnil, že pomocí tvaru lebky vykreslil obrysy očí, nosu a úst.

Žila jen krátce

Kosterní a zubní analýza ostatků odhalila, že žena zemřela v pouhých dvaceti letech kvůli nemoci nebo podvýživě. Další analýzy, včetně radiokarbonového datování, dále ukázaly, že žila mezi lety 2200 až 1500 před naším letopočtem, což odpovídá období doby bronzové.

Další informace jsou ale vědcům neznámé, a to hlavně proto, že nedokázali extrahovat její DNA. Nedozvěděli se tak základní charakteristiky, jako je barva kůže, očí či vlasů. Ty jsou založeny na jiných extrahovaných DNA z dané doby a regionu. Je tak možné, že ve skutečnosti vypadala Upper Largie Woman trochu jinak. Kromě toho nakonec vypadá tvář ženy z doby bronzové podle jejího autora „zdravěji“ než v realitě.

Jako živá. Švédský vědec zrekonstruoval tvář ženy z doby kamenné

Na původ dívky překvapivě odkázaly předměty, které archeologové našli v jejím hrobě. Byla pohřbena s úlomky keramiky pohárů, což naznačuje, že byla součástí takzvané kultury zvoncových pohárů pojmenované podle specifických keramických pohárů připomínajících převrácený zvon. Kultura existovala na mnoha místech západní a střední Evropy zhruba v období mezi lety 2900 až 1800 před naším letopočtem.

Pozůstatky ženy po rekonstrukci jejího obličeje badatelé znovu pohřbili ve stejné poloze a místě, kde ji její blízcí uložili před čtyřmi tisíci lety. Její podobiznu si mohou zájemci prohlédnout ve stálé expozici skotského muzea Kilmartin. „Chtěli jsme, aby její výraz nabádal návštěvníky k zamyšlení nad jejím životem,“ okomentovala vystavení podobizny ředitelka muzea a kurátorka výstavy Sharon Webbová.

Deset známých rekonstrukcí obličejů:

Zdroj: Youtube

Rekonstrukce obličejů známých i neznámých postav z minulosti vědce baví. Dali dohromady například podobu ženy, která žila před 45 tisíci lety na území České republiky. I pro její rekonstrukci chtěli vědci využít počítačovou tomografii, ale část lebky chyběla. Pro její sestavení museli využít statistických údajů od svých kolegů. Mezi ty nejslavnější zrekonstruované podobizny pak patří tvář faraona Tutanchamona, ledového muže Ötziho či skotského prince Karla Eduarda Stuarta.