Život v katakombách Rypoši žijí většinu života v katakombách křivolakých chodbiček, které si hloubí v půdě velkými vyčnívajícími zuby, a dodržují zvláštní sociální návyky vzdáleně připomínající včely nebo mravence. Jedná se o takzvané eusociální společenství čítající kolem stovky členů, kdy se dospělí jedinci společně starají o potomstvo, v jedné kolonii je tak pospolu několik generací, všichni jsou oddáni celému superorganismu a dbají o jeho přežití. Společnost rypošů je rozdělena na reprodukující se „královskou“ kastu a nereprodukující se „dělnickou“ kastu. Potomstvo plodí pouze jediná samice – královna společně s jedním až třemi samci. Ostatní členové společenství nemají rozvinuty rozmnožovací schopnosti a zastávají různé funkce; někteří hloubí chodby, jiní shánějí potravu, další chrání kolonii před predátory. Královna si udržuje nadřazenost nad svými „poddanými“ poměrně krutým a nelítostným způsobem: je až třikrát větší a těžší než ostatní, a když se valí podzemními chodbičkami, rozšlape a rozmačká každého, kdo včas neprchne, nebo se jí postaví do cesty.

Tvor se zázračnými vlastnostmi

Rypoš lysý je vděčným subjektem výzkumů biologů, protože žije o desítky let déle než ostatní hlodavci, má zvláštní imunitu vůči všem druhům rakoviny a téměř necítí bolest. „Je to takový podivný tvor, který sice moc krásy nepobral, to mu ovšem příroda mnohonásobně vynahradila, protože mu nadělila zvláštní schopnosti, který nás nepřestává znovu a znovu udivovat,“ uvedl pro britský odborný časopis Science profesor biologie na univerzitě v Chicagu Thomas Park, který se zkoumáním rypošů lysých dlouhodobě zabývá a pravidelně se za nimi vydává s týmem vědců na východ Afriky.

Fruktóza jako spása

Další bizarní schopností těchto podivuhodných studenokrevných hlodavců, kterou vědci odhalili teprve v 21. století, je, že dokážou přežít ve svých temných chodbičkách navzdory nedostatku kyslíku, což by každého jiného živočicha po chvíli udusilo. „Jakmile rypoš zaregistruje zvláštními receptory akutní nedostatek kyslíku, jeho mozkové buňky začnou okamžitě zpracovávat fruktózu metabolickou cestou přesně tak, jako to dělají rostliny,“ vysvětluje profesor Park. Fruktóza se podle něj do buněk mozku dostává molekulárními fruktózovými pumpami, které se u všech ostatních savců vyskytují pouze v buňkách střevního systému. Rypoši tak mohou přežít bez kyslíku až několik hodin.