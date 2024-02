Mohou savci rodit po celý život?

/55. OTÁZKA/ V současné západní společnosti se často debatuje o tom, kdy by ženy měly mít první dítě - zejména když data ukazují, že průměrný věk prvorodiček roste. Přestože medicína už dokáže téměř zázraky, faktem zůstává, že s přibývajícím věkem plodnost žen klesá. Jak jsou na tom ale zvířecí samice? Mohou rodit po celý život, nebo je to v tomto ohledu ve zvířecí říši stejné jako v té lidské? Na to odpovídá další díl seriálu 100 otázek a odpovědí.

Zeptejte se na cokoli a Deník najde odpovědi. S pomocí expertů… | Foto: Deník