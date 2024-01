/47. OTÁZKA/ Jelikož se živí mršinami, nepatří supi zrovna mezi zvířata, o kterých by se mluvilo jako o roztomilých. Naopak. Jejich trochu strašidelné pověsti ještě dodává nepříliš hezký vzhled - místo barevného peří mají totiž hlavu holou. Proč? Na to už odpovídá další díl seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí.

Zeptejte se na cokoli a Deník najde odpovědi. S pomocí expertů… | Foto: Deník

Příroda moc dobře ví co dělá. Těla zvířat jsou „navržena“ co nejpraktičtěji vzhledem k životnímu stylu jednotlivých druhů. Tak by se dala ve zkratce popsat odpověď na otázku, proč jsou supi holohlaví, kterou se zabývá další díl pravidelného seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí.

Holá hlava u těchto mrchožravých ptáků možná nevypadá nejpřitažlivěji, v mnohém jim ale usnadňuje život. „Představte si situaci, že žijete za devatero horami a devatero řekami a živíte se mršinami. Strkáte hlavu do uhynulých živočichů, kde je krev, vnitřnosti, zbytky tkání, samá mňamka! Rozhodně je pak praktičtější nemít srst, vlasy ani chlupy. A co si budeme povídat, je to i z hlediska hygieny pohodlnější. Ono zaschlá krev ve vlasech není žádná sranda, co říkáte?“ s nadsázkou pro Deník vysvětlil mluvčí brněnské zoologické zahrady Michal Vaňáč.

100 otázek a odpovědíZdroj: DeníkTaké vás trápí nějaká otázka, na kterou jste vždy chtěli znát odpověď? Pošlete nám ji na adresu 100otazek@denik.cz.

Přestože supi některým jiným ptákům krásou konkurovat nemohou, a mnozí lidé je kvůli požírání mršin dokonce považují za mírně odpudivé, právě složením své potravy jsou v přírodě velmi důležití. „Supi plní v přírodě úlohu „zdravotní policie“ – létají nad krajinou a svým dokonalým zrakem pátrají po zdechlinách zvířat, kterými se živí a tím je pomáhají odklízet. Zužitkují je tak dokonale, že zbudou jen kosti, a nedělá jim problém ani zahnilé maso, které jiná zvířata žrát nemohou,“ nastiňuje web Zoo Praha.

Skupina supů požírá mršinu. Snímek pořízen ve Španělsku.Zdroj: Wikimedia Commons, Mario Modesto Mata, CC BY-SA 3.0

Kromě holé hlavy mají supi pro požírání mršin přizpůsobené i další části svých těl. „Mnoho supů má dlouhý krk, který jim usnadňuje propracovat se zobákem hluboko do útrob velkého uhynulého zvířete, a takřka všichni mají silný ostrý zobák, kterým s lehkostí odtrhávají svalovinu z kostí,“ dodává web Zoo Praha.

Celkem existuje 16 rozlišovaných druhů supů, kromě Ameriky, Austrálie a Antarktidy žijí na všech ostatních kontinentech.