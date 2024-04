Vědci zkoumali, jak realistický je seriál Fallout. Odborníci zjišťovali, zda je možné přežít stovky let v podzemních krytech a jaké by byly možnosti zajištění potravy a čisté vody. Zároveň se zaměřili na otázky týkající se mutací a alternativních zdrojů energie.

Seriál Fallout z produkce Amazon Prime Video | Foto: se svolením Amazon Studios

Televizní hit Fallout z produkce Amazon Prime Video ukazuje svět po sérii jaderných výbuchů. Lidem se přesto podařilo na radiací zamořeném povrchu přežít. Mnoho jiných také strávilo dvě stě let v takzvaných vaultech, tedy ohromných podzemních komplexech o velikosti menšího města, kde vznikly nové komunity.

Ačkoliv vaulty nabízejí mnohem větší komfort a možnosti než současné protiatomové kryty, pro bezpečí před jadernými zbraněmi a radiací poslouží stejně. Lidé díky hluboké stavbě nebudou čelit gama záření, které může proniknout několika metry betonu.

„Pokud se člověk drží dál od výbuchu a ukrývá se za betonem, může se vyhnout jadernému záblesku i následným tlakovým vlnám a vlně horka. Tím zvyšuje šance na přežití,“ uvedl pro Northeastern Global News fyzik Pran Nath z Northeastern University. Tím by se mohlo i vysvětlit, jak se podařilo přežít lidem na povrchu, kteří neměli privilegovaný přístup do podzemních maloměst.

Ti by však mohli mít problém s hledáním nekontaminované potravy a vody. Americká chemická společnost ve svém pořadu Reactions na kanálu YouTube vysvětlila, že tekutiny by bylo možné čistit od radiace pomocí oxidu grafitu. Jenže dostat se k němu by bylo obtížné, jelikož zpočátku by bylo nutné mít na to chemiky.

Větší šance na přežití jsou tedy ve vaultech, kde je možné potravu, vodu i energii produkovat. Jídlo lze získat díky hydro-agrikulturním farmám skládajícím se z nádrže s rybami, které produkují dusík potřebný pro rostliny filtrující vodu. Tím vzniká efektivní koloběh. Dnes už existují farmy, které tímto způsobem pěstují například rajčata, bylinky, sumce a tilápie.

Pozor na mutanty

Klíčovou součástí Falloutu jsou mutanti. V seriálu lze vidět například obřího švába, mloka nebo medvěda. Ačkoliv se může zdát, že se jedná o sci-fi výmysl, podle Natha mají reálný základ. „Už dnes existují různé druhy abnormalit objevujících se při radiaci,“ sdělil. Fyzik vysvětlil, že dochází ke genetickým úpravám, což může u živočichů vytvářet mutace.

Například v Černobylu se radikálně změnila genetika zdivočelých psů. Podle studie zveřejněné v odborném časopise Science Advances jsou zvířata odolnější vůči radiaci, což by z nich mohlo vytvořit jedince odolnější proti rakovině. Také žáby ve zdejší oblasti se přizpůsobily. Ochranou před radiací jim je větší množství melaninu v těle.

Nekonečný zdroj energie

V seriálu se objevila i takzvaná studená fúze, která může být zdrojem nekonečné čisté energie. Překvapivě se opět jedná o koncept ze skutečného světa, ovšem zatím je pro vědce stále teorií. V minulosti experti zkoušeli experimentální výzkumy, které však skončily neúspěchem. Podle Popular Science mnoho odborníků považuje vznik revolučního energetického zdroje za nemožný.

Filmový a televizní průmysl se často zaměřuje na science fiction díla vyobrazující život v postapokalyptickém světě.

Kromě seriálu Fallout loni například loni bodoval The Last of Us z produkce HBO, ve kterém lidstvo čelilo pandemii parazitické houby, která z živočichů dělala krvežíznivá monstra. I tento pořád staví na skutečných základech, jelikož houba Cordyceps tímto způsobem ovládá mravence. Zároveň existují i druhy hub parazitující na člověku a dokonce mohou i vážně ohrozit zdraví nebo způsobit smrt. Loni navíc vědci našli vlákna pevníku nachového v krku indického mykologa. Jednalo se o první případ nákazy touto houbou.

Hollywoodské snímky K Zemi hleď! nebo Armageddon poukazují na nebezpečí srážky planety s asteroidem. Rizika sice existují, ale vědci vyvrátili, že by k podobnému scénáři mohlo skutečně dojít.