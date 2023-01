Vědci simulovali jaderný výbuch ve velkoměstě. Poradili, co udělat pro přežití

Co dělat v případě jaderného výbuchu? Cílem nové vědecké studie bylo poradit lidem, jak se mají ukrýt, pokud by se nacházeli v budově, která by tuto katastrofu ustála. V interiérech zároveň označili kritická místa, jimž se lidé naopak musí vyhnout, aby přežili.

Jaderný výbuch. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock