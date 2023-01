Ležet v posteli s partnerem může mít nečekané výhody pro spánek, zjistili vědci

„Jedná se o náhlé svalové kontrakce přicházející ve chvíli, kdy člověk upadá do hlubokého spánku,“ uvedl lékář a spánkový specialista doktor Michael Breus. Postihují prakticky všechny bez rozdílu věku či pohlaví.

Jednoznačné vysvětlení neexistuje

Velmi zjednodušeně řečeno, hypnické záškuby jsou nejspíše způsobeny tím, že se jedna část mozku snaží usnout rychleji než jiné části mozku. Na každého člověka můžou hypnické záškuby působit různou intenzitou. Někteří je zcela prospí a tedy ani o nich neví. U jiných se však projeví natolik silně, že člověka probudí a často ho vyděsí.

„Nedá se jednoznačně říct, co tyto záškuby způsobuje. Častěji jimi ale trpí lidé, kteří mají nedostatek spánku, stresují se, nebo jsou úzkostní. Také pití kofeinových nápojů či intenzivní cvičení krátce před spaním může tyto stavy navozovat s vyšší intezitou," míní lékař Michael Breus na základě vědeckých výzkumů.

Například Jacqui Patersonová, které je 44 let a žije ve Velké Británii, pro webový portál time.com uvedla, že záškuby zažívá téměř každý den už asi tři roky.

„Když mi bylo asi 41 let, začala jsem trpět nespavostí, kterou jsem nikdy předtím v životě neměla," říká. „Nyní spím lépe, za to mne však budí nepříjemné záškuby, které přicházejí přesně hodinu po usnutí. Je to jako by mi někdo nastavil v hlavě budík," přiblížila své trápení Patersonová.

Většinu hypnických záškubů lze považovat za neškodnou. Až na to, že někdy může postižený při trhnutí sebou například omylem kopnout partnera ležícího vedle v posteli, prudkým pohybem paže mu dát pěstí přímo do obličeje či shodit předmět blízko postele. Třeba lampičku.

Lékaři zároveň vysledovali, že u jedinců, u kterých se záškuby vyskytují často, může vzniknout strach či úzkost z usínání. Tyto obavy pak mohou vést k nedostatku spánku a někdy i k obtížně léčitelné nespavosti. „I když se to na první pohled nezdá, probouzení a usínání je neuvěřitelně složitý proces," uvedl James Wilson, britský odborník na spánkovou hygienu pro list Time.

Co vše může ovlivnit spánek:

Dědictví od primátů?

Pro původ hypnických záškubů se nabízí ještě jedno vysvětlení, byť jde pouze o ne zcela potvrzenou teorii. O to více je zajímavá. Mluvila o ní například neuroložka Sonja Schuetzová z michiganské univerzity v USA. Prapředkové člověka, někteří primáti, totiž spávali na větvích, aby se tak účinně chránili před řadou predátorů, kteří by je mohli během odpočinku napadnout.

„Hypnické záškuby by tak mohly být starým reflexem, který našim předkům primátům pomáhal upravit polohu při spánku tak, aby nespadli z větve nebo hnízda," popsala Schuetzová pro web sleep.com. A pocit pádu pak podle této odvážné teorie může souviset se zkušeností, kdy během spánku se jedinec skutečně zřítil z větve na zem.

Správná spánková hygiena může pomoci

Tipy, jak hypnickým záškubům předcházet, shrnul například specializovaný web sleepadvisor.org. Jedna z prvních věcí, kterou lze udělat, je omezení konzumace kofeinu v odpoledních a večerních hodinách. Dále se doporučuje omezit před spaním konzumaci alkoholu.

Dobré spánkové hygieně přispěje i fyzická aktivita, která by se však neměla vykonávat krátce před spaním. Povolenou výjimkou je lehká jóga či pilates.

Zkuste také udržovat jeden rituál. Začněte s ním půl hodiny před spaním. Nejprve přestaňte přemýšlet o všech vašich problémech a dále se vzdalte od všech moderních technologií. Zejména pak od telefonu, televize i počítače a raději si něco hezkého přečtěte. Váš domov nechte provonět bylinkami či esenciálními oleji.