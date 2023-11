Vědci přišli na to, že se sloni navzájem oslovují jmény. Jsou tak vůbec prvními zvířaty, u kterých se zjistilo, že se dorozumívají tímto specifickým způsobem. Díky tomu dokáží třeba účinně upoutat pozornost konkrétního jedince.

Sloni se mezi sebou oslovují jmény, zjistili vědci. | Foto: Shutterstock

Konkrétními jmény se podle nejnovějšího výzkumu vzájemně neoslovují jen lidé, individuálně specifické oslovování používají i sloni. Studie vědců z Coloradské státní univerzity vrhá světlo na evoluci jazyka u různých živočišných druhů. Sloni jsou pravděpodobně úplně první zvířata, u kterých výzkumníci podobný jev zjistili.

Experti zkoumali slony africké žijící v Keni. Dosud nerecenzovanou studii zveřejnili v časopise bioRxiv. Zajímalo je hlavně to, jestli volání jednoho slona na druhého napodobuje vokalizaci příjemce, jak už to pozorovali například u delfínů či papoušků. Podle listu The Independent tomu tak není, sloni se podle nových zjištění oslovují pomocí volání zcela specifických pro daného jedince a příjemci také odpovídajícím způsobem reagují.

Každého sloního jednotlivce ostatní sloni „oslovují“ konkrétními zvuky, které pro jiného jedince nepoužívají, což je podobné tomu, jakoby daného jedince nějak pojmenovali.

Specifické volání

Při zkoumání slonů zaznamenali 527 nízkofrekvenčních typů volání v ekosystému v rezervaci Samburu a 98 v národním parku Amboseli. Zaměřili se na volání na jednoho slona, aby dokázali identifikovat příjemce. Portál Live Science doplňuje, že identifikovali zvuky specifické pro 119 jedinců. Poté se snažili otestovat, zda se z pouhého zvuku dá poznat identita příjemce.

Zajímavým faktem, na který výzkumníci narazili, je, že volání na stejného slona různými volajícími se zdálo být podobné. Podle zvuků, kterými na sebe navzájem sloni volali, vědci rozeznali také to, kteří členové skupin sloních samic a jejich potomků byli odděleni od stáda v době každého volání, nebo se k němu v době volání přiblížili.

Jak funguje sloní komunikace?

Kromě toho také ve výzkumu vědci přehrávali nahrávky volání 17 slonům a sledovali jejich reakce. Překvapivě se zvířata v reakci na určité nahrávky k reproduktoru přibližovala více. Výzkumníci zjistili, že sloni reagovali silněji na zvuky, jež byly určeny přímo jim než na volání určená pro jiné slony.

Komunikace na velké vzdálenosti

Specifické volání slonů má pro zvířata určité výhody. Díky komunikaci mezi sebou se mohou koordinovat i na velké vzdálenosti. Díky vlastním jménům mají také možnost upoutat pozornost konkrétního jedince a zvýšit spolupráci při přesunech ke zdrojům a od zdrojů vody či potravy.

„Studie vysvětluje, jak se sloni orientují v rozlehlé krajině a udržují kontakt s konkrétními jedinci. Ukazuje to na jejich sofistikovanou konverzaci, ve které mají blízký přehled nejenom o skupině, ale i jednotlivcích,“ uvedla bioložka a odbornice na slony z Harvardovy univerzity Caitlin O'Connell-Rodwellová.

Sloni jsou vysoce sociální zvířata a komunikují mezi sebou různými způsoby. Využívají celou škálu zvuků, včetně troubení a nízkofrekvenční komunikace, či dotek. Fyzický kontakt používají k posilování vazeb ve skupině, k pozdravu nebo utěšení. Navzájem si také předávají vizuální signály, například plácání ušima.

Informace si vyměňují i pomocí feromonů. Nedávné výzkumy také ukázaly, že sloni dokážou detekovat vibrace v zemi, produkované hlasovými projevy jiných slonů, které mohou být potenciálně rovněž komunikačním kanálem na dlouhé vzdálenosti.