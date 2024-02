Každé dva měsíce využívá restaurátorka florentské Galerie Accademia zavírací pondělek, aby důkladně prohlédla a očistila největší klenot sbírek, Michelangelovu sochu Davida. Práce na mramorovém monumentu jí zabere půl dne.

Mramorová socha Davida od Michelangela | Foto: Shutterstock/Federico Magonio

Prakticky každý den prochází florentskou Galerií Accademia tisíce návštěvníků. Láká je především pohled na šest tun vážící sochu z carrarského mramoru.

I proto si dává správa muzea záležet, aby přes pět metrů vysoký David, kterého tehdy devětadvacetiletý Michelangelo dokončil před 520 lety, vypadal co nejlépe. Na jedno z pravidelných čistění sochy se nyní mohli výjimečně přijít podívat i novináři.

Zdroj: Youtube

„Znáte to. Když uklízíte koupelnu, čistíte a čistíte a máte dojem, jak bezvadnou práci jste odvedli. V tu chvíli si všimnete nějakého prachu a divíte se, kde se tam vzal. Tak to vypadá i tady. Prach je úplně všude,“ vysvětlila britskému Guardianu důvod pravidelného oprašování ředitelka galerie Cecilie Hollbergová.

Se slavným dílem, které se nachází v italské Florencii, se pojí řada zajímavostí:

Davidem porušil Michelangelo pravidla. Přirození sochy si vyžádalo zvláštní péči

Zdůraznila, že restaurátorka musí pracovat velmi jemně a pečlivě. Celá práce zabere nejméně půl dne a nejsložitější je setřít prach a pavučiny, které se schovávají v Davidových kudrlinách. Pro tuhle část úklidu slouží vysavač s měkkými štětinami různých velikostí. Důkladně vyčistit je potřeba i Davidovu tvář. „S naprostou jistotou můžeme říct, že David se těší dobrému zdraví a k jeho zachovaní je potřebné i pravidelné čištění,“ uvedla ředitelka.

Aby mramor nezešedl

Součástí každého čištění je totiž podrobná kontrola sochy, zda se na ní neukázaly praskliny nebo jiné změny.

Pro italskou La Repubblicu ředitelka dodala, že pravidelné čištění pomáhá odstranit nánosy vlhkosti, prachu a důsledků vysoké návštěvnosti muzea. „Má příznivý dopad nejen pro samotný vzhled sochy, protože díky pravidelné péči bílý mramor nešedne, ale také pro ochranu samotného kamene,“ popsala.

Michelangelo Buonarroti byl geniálním umělcem již jako dvanáctileté dítě:

Geniální už ve 12 letech. Vědci našli Michelangelovo nejstarší dílo

Pravidelné oprašování Hollberogá zavedla po svém nástupu do funkce a stalo se rutinní součástí chodu galerie. Když ovšem Florencie před dvaceti lety slavila 500 let od dokončení Michelangelova díla, provázely tehdejší restaurátorskou práci značné spory, které tehdy popsaly The New York Times. Práce trvaly osm měsíců, stály půl milionu dolarů a kvůli zvolené metodě vlhkého čištění rezignovala původně vybraná kurátorka a skupina mezinárodních kunsthistoriků psala protestní petici. „Bylo to neviditelné čištění, jako když omýváte tvář dítěte,“ ujišťoval tehdy superintendant florentského umění Antonio Paolocci.

Zdroj: Youtube

Tehdejší šéfka Accademie Franca Falletiová naproti tomu na srovnávacích fotkách ukazovala, kolik starých skvrn ze sochy zmizelo. Restaurátorka Cinzia Parnigoniová svou práci hodnotila skromně. „Výsledek bych označila za méně šedý, jen doufám, že není příliš bílý,“ řekla tehdy NYT.