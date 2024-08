Stárnutí není pomalý a stabilní proces, odhalili američtí vědci. Studie, která sledovala tisíce různých molekul u lidí ve věku 25 až 75 let, odhalila, že ve věku kolem 44 let a znovu ve věku 60 let dochází ke dvěma velkým vlnám změn.

Zjištění by mohla vysvětlit, proč dochází k prudkým nárůstům některých zdravotních potíží, včetně muskuloskeletálních problémů a kardiovaskulárních onemocnění, vyskytujících se v určitém věku, napsal britský deník The Guardian.

„Neměníme se jen postupně v průběhu času. Dochází k několika skutečně dramatickým změnám,“ řekl profesor Michael Snyder, genetik a ředitel Centra pro genomiku a personalizovanou medicínu na Stanfordské univerzitě a jeden z autorů studie.

Věk dramatických změn

Výzkumníci po dobu jednoho roku až téměř sedmi let sledovali 108 dobrovolníků, kteří každých několik měsíců předkládali vzorky krve a stolice a kožní, ústní a nosní výtěry. Výzkumníci hodnotili 135 000 různých molekul (RNA, proteiny a metabolity) a mikrobů (bakterie, viry a houby žijící ve střevech a na kůži).

Množství většiny molekul a mikrobů se neměnilo postupně a chronologicky. Naopak, v určitém věku se molekuly měnily více než jindy. Když vědci hledali shluky molekul s největšími posuny, zjistili, že tyto změny nastaly u lidí ve věku poloviny 40. let a na začátku 60. let.

„Ukazuje se, že polovina 40. let je dobou dramatických změn, stejně jako začátek 60. let - a to platí bez ohledu na to, na kterou třídu molekul se díváte,“ doplnil Snyder.

Perimenopauza? Ke změnám dochází i u mužů

Velké změny v polovině 40. let byly neočekávané a původně se předpokládalo, že jsou výsledkem perimenopauzálních změn u žen, které zkreslují výsledky pro celou skupinu. Data však odhalila, že k podobným posunům dochází i u mužů ve věku kolem 40 let.

„To naznačuje, že i když menopauza nebo perimenopauza může přispět ke změnám pozorovaným u žen ve věku kolem 40 let, pravděpodobně existují jiné, významnější faktory ovlivňující tyto změny u mužů i u žen,“ řekl doktor Xiaotao Shen, bývalý postdoktorand stanfordské lékařské fakulty a další z autorů studie, který nyní sídlí na Technologické univerzitě Nanyang v Singapuru.

K první vlně změn, tedy u lidí ve věku 40 let, byly pozorovány významné změny v počtu molekul souvisejících s kardiovaskulárním onemocněním, kůží, svaly a schopností metabolizovat kofein, alkohol a lipidy. Druhá vlna změn, u lidí ve věku 60 let, se týkala metabolismu sacharidů, imunitní regulace a funkce ledvin.

Podle vědců by některé změny mohly souviset s životním stylem a chováním. Například změna metabolismu alkoholu může být důsledkem zvýšení spotřeby u lidí ve věku kolem 40 let, což může být stresující období života.

Lidé ve věku 40 a 60 let by tak měli věnovat zvýšenou pozornost svému zdraví. „Jsem zastáncem toho, že bychom se měli pokusit upravit svůj životní styl, dokud jsme stále zdraví,“ prohlásil Snyder.

Jak zpomalit stárnutí? Jde to i pomocí potravin

Délka života souvisí i se stravou. Vědci už přišli na to, které potraviny mohou stárnutí zpomalit. Správná výživa má pozitivní dopad na různé tělesné funkce, včetně zdraví mozku, kloubů a pokožky. Například klinický farmakolog a nutriční lékař Anish Desai pro The Guardian přiblížil, co je vhodné proti stárnutí konzumovat.

Vhodnými potravinami je například ovoce bohaté na antioxidanty, jako jsou citrusy, jahody, kiwi. Na seznamu ale nechybí třeba papája, ořechy, kurkuma, špenát, aloe vera, zelený čaj nebo sezamový olej.

Prospěšných potravin je však mnohem více, připomenul přední americký deník New York Post. Například hlavními antioxidanty a fytonutrienty v artyčocích jsou kvercetin, rutin, kyselina gallová a cynarin. „Ty jsou nezbytné k udržení zdravých a vitálních buněk,“ sdělila serveru registrovaná dietoložka Kylie Ivanirová, která ke svému zjištění přišla z řady pročtených studií.

Udržet zdravý životní styl mohou pomoci také borůvky, granátová jablka, nebo Lupini fazole.