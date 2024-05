Průměrnou délkou života různých plemen koček se vědci z Velké Británie a Tchaj-wanu zabývali v nové studii, ve které použili data z výzkumu osmi tisíc jedinců. Odborníci tím chtěli poskytnout informace pro veterináře i majitele domácích mazlíčků, aby podle nich například zhodnotili vhodnou zdravotní péči. Zaměřili se zejména na nejoblíbenější druhy.

Kolika let se dožije vaše kočka? Důležitým aspektem je, ke kterému plemeni patří. | Foto: Wikimedia Commons, David Corby, CC BY 2.5

Kvalitní strava, dodržování minimálně jednoroční preventivní zdravotní péče, dostatečný prostor k pohybu a pohodlí jsou důležitými faktory, které mohou významně pomoci pevnému zdraví koček, a tím i ovlivnit, jak dlouho budou běhat po světě. Důležitým aspektem také je, ke kterému plemeni patří. Vědci v nově zveřejněné studii v odborném časopise Journal of Feline Medicine and Surgery vypočítali u různých druhů domácích šelem odlišnou průměrnou délku života.

Mezinárodní tým expertů z Velké Británie a Tchaj-wanu zkoumal data osmi tisíc jedinců, kteří zemřeli mezi lednem 2019 a březnem 2021. Výsledky ukázaly, že nejvyššího věku se dožívají barmské kočky a birmy. Každá měla v průměru 14,4 roku. Hned za nimi byly křížené druhy, které dosáhly téměř dvanácti let. Průměrný věk nad deset let výzkumníci zaznamenali taky u plemene siamského, perského, norského lesního a ragdoll.

Kolem devíti let se v průměru dožily kočky mainská mývalí, britská a ruská modrá. Osm let vědci naměřili u bengálské. Z pozorovaných plemen měla nejnižší věk exoticky vypadající sphynx, která je díky absenci srsti ideálním mazlíčkem pro alergiky. Studie ukázala, že její průměrný věk je 6,7 roku. Podle odborníků je to pravděpodobně kvůli genetické predispozici k srdečním nebo jiným chorobám.

Více ovlivňujících faktorů

Výzkumníci podotkli, že věk ovlivňují i další zaznamenané faktory jako například nadváha, pohlaví a možnosti reprodukce. Kočky žily v průměru 11,74 roku, což je o 1,3 roku déle než kocouři. Kastrovaní a sterilizování jedinci se dožili o 1,1 roku déle než ti plodní.

Vliv může mít také to, zda lidé mají mazlíčky doma, nebo venku. „Významnost dopadu je však složité zjistit, jelikož nikdo pohyb koček nezaznamenává,“ sdělil pro Live Science spoluautor studie Dan O'Neill z Royal Veterinary College v Londýně.

Podle serveru Phys.org odborníci dále zjistili, že věk výrazně ovlivňuje šlechtění koček, které je rovněž spojené s běžnými vrozenými vadami, jako jsou srdeční potíže, oční choroby a slabší svaly.

Na rozdíl od psů by však délka života u koček neměla souviset s velikostí těla. „Jsou nudné, jelikož rozdíly jsou obvykle v délce nebo barvě srsti. Nemají třeba zkroucenou páteř nebo kratší čenich,“ řekl pro New Scientist O’Neill.

Tabulky pro majitele

Vědci se rozhodli uskutečnit rozsáhlou studii, aby lidem poskytli důležitá data, která mohou pomoci s výběrem vhodného plemene kočky. Taky to může pomoci v rozhodování o zdravotní péči oblíbených domácích šelem.

„Tabulky životnosti poskytují majitelům koček a veterinárním lékařům více informací, které mohou zvážit při důležitých rozhodnutích týkajících se adopce, léčby nebo eutanazie,“ sdělila pro Live Science epidemioložka malých zvířat Kendy Tengová z National Chung Hsing University na Tchaj-wanu, která se podílela na studii.

„Díky tabulce víte, že pokud je vaší kočce jedenáct nebo dvanáct let, lze očekávat už jen rok, nebo dva života. Pak se pravděpodobně nevyplatí například platit drahou operaci,“ doplnil O'Neill.

