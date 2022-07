Slovo kaldera vychází ze španělského výrazu pro „kotel“, a ten novozélandský se vytvořil tehdy, když na Zemi došlo k poslední supererupci. Byl to výbuch Oruanui před 25 400 lety. Supererupce znamená, že na indexu vulkanické aktivity dosáhla nejvyššího možného stupně osm. Šlo tedy o megakolosální výbuch s obrovským průnikem vyvrženin do stratosféry. A podle nové studie zveřejněné v New Zealand Journal of Geology and Geophysics supervulkán pod jezerem Taupo stále duní.