Vědci na základě analýzy snímků americké vesmírné agentury NASA zjistili, že se kvůli změně klimatu za posledních dvacet let výrazně změnila barva světových oceánů. Stávají se zelenějšími v důsledku změn v populaci planktonu.

Barva oceánů se pomalu mění na zelenou, míní vědci. | Foto: Shutterstock

Světové oceány jsou podle expertů stále zelenější, a to kvůli klimatické krizi. Postiženy jsou hlavně oblasti tropů a subtropů. Lidským okem zatím nelze změna barvy zachytit.

„Důvod, proč se o barvu oceánu zajímáme, je ten, že odráží změny stavu ekosystému,“ uvedl podle listu The Guardian vědec z Národního oceánografického centra v Southamptonu ve Velké Británii a autor studie BB Cael.

Vědecký tým prošel data z dvacetiletého pozorování MODIS, senzoru na palubě družice NASA Aqua, a hledal vzorce změn odstínu oceánu. Barvy pak porovnal s počítačovou simulací v případě, kdy by nikdy nedošlo, a naopak došlo ke globálnímu oteplování. Výsledky přesně odpovídaly tomu, co vědci očekávali, pokud se do atmosféry přidají skleníkové plyny.

Více než polovina světových oceánů

„Skutečně jsme zaznamenali změny barvy, které se výrazně objevují téměř ve všech oceánech tropů nebo subtropů,“ okomentoval výsledky zveřejněné v časopise Nature Cael. Se svým týmem zjistil, že se barva změnila v 56 procentech světových oceánů. Ve většině oblastí jsou moře nazelenalá.

Barvy oceánu jsou odrazem toho, co leží v jeho horních vrstvách. Obecně se předpokládá, že modré vody obsahují jen velmi málo života, zatímco zelenější naznačují přítomnost ekosystémů a hlavně rostlinných mikrobů, fytoplanktonu. Ty obsahují zelené barvivo chlorofyl a jsou pro oceánské ekosystémy zásadní, protože tvoří základ potravní sítě, jejíž součástí jsou i větší organismy jako ryby, mořští ptáci a mořští savci. Probíhající změny by tak mohly mít dominový efekt na celou potravní síť a také ovlivnit schopnost oceánu ukládat uhlík.

Nebezpečná nerovnováha

Oceánské ekosystémy jsou podle expertů dokonale vyvážené a jejich změna způsobí nerovnováhu v jejich přirozené organizaci. „Taková nerovnováha se časem jen zhorší, pokud se oceány budou dál zahřívat,“ citovala CNN spoluautorku studie Stephanie Dutkiewicz, která věří, že změny jsou důsledkem lidmi vyvolané klimatické krize. Podle badatelů výsledky poukazují na zjištění, že lidská činnost ovlivňuje globální biosféru způsobem, který lidstvo dosud nechápe.

Oceány v průběhu let zelenají:

Jiný odborník tvrdí, že objev sice představuje důsledek klimatické krize, přesto není stále jasné, co změny v oceánech přesně způsobuje. „S největší pravděpodobností jsou naměřené trendy spojené s více faktory, které se mění souběžně,“ uvedl výzkumník na Oregonské státní univerzitě Michael J. Behrenfeld.

Mezi dopady globálního oteplování patří kromě změny barvy oceánů i tání ledovců, vzestup hladiny moří a intenzivnější vlny veder. Změny klimatu způsobené zvýšením emisí skleníkových plynů mají obecně rozsáhlé dopady na životní prostředí. Podle vědců se v následujících letech bude situace jen zhoršovat.