Lidé cestující letadly se podle vědců mají připravit na častější střety s nepředvídatelnými turbulencemi ve vzduchu bez oblačnosti. Přisuzují to klimatickým změnám. Důkazem byly v posledních měsících lety, které skončily nouzovým přistáním a zraněními. Piloti ale ubezpečují, že se lidé létání nemusí bát, jelikož extrémní proudění bývá vzácné a nové technologie pomáhají s bezpečným vypořádáním se situací.

Začátkem července let společnosti Air Europa z Madridu musel po velmi silné turbulenci nouzově přistát. Záběry z paluby letadla, kde lidé naráželi do stropu, následkem čehož třicet pasažérů skončilo v nemocnici, demonstrovaly sílu přírodního jevu. Podobně stresující zážitek absolvovali cestující v květnu během letu z Londýna do Singapuru. Hrůzostrašnou situaci nepřežil třiasedmdesátiletý Brit.

Letečtí odborníci se podle nedávné studie domnívají, že klimatické změny nadále budou podobné turbulence zhoršovat. Podle odborníka na atmosféru a spoluautora výzkumu Paula Williamse budou lety čelit stále více narušením.

Vědci ve výzkumu uvedli, že zejména očekávají nárůst extrémních typů proudění, jako jsou takzvané turbulence v čistém vzduchu (anglicky zkráceně CAT - jedná se o turbulence v oblasti bez oblačnosti). Ty považují za nebezpečnější, protože nemají žádné vizuální příznaky, jako jsou mraky či bouře, kterými se vyznačují běžné druhy.

Paul Williams je spoluautorem první studie zabývající se dopady změn klimatu na turbulence:

Williams vysvětlil, že tento neviditelný vertikální pohyb vzduchu se obvykle vyskytuje ve výšce více než 4500 metrů a většinou souvisí s tryskovým prouděním. CAT zpravidla nelze odhalit předem, a proto se na něj piloti ani cestující nemohou předem připravit.

Piloti pasažéry uklidňují

Komerční pilot na krátkých i dlouhých trasách s třicetiletou praxi Chris McGee pro Sky News uvedl, že CAT kvůli nepředvídatelnosti jsou zákeřné. Mohou být mírné i velmi silné a letoun mohou zasáhnout náhle i pozvolna.

Letadla si však podle McGeeho i se zapnutým autopilotem většinou dokáží s extrémní situací poradit. Pouze výjimečně musí kontrolu nad strojem převzít člověk, aby se vypořádal s obtížemi. „CAT je velmi vzácným typem,“ sdělil McGee. Dodal, že během kariéry se s ním setkal pouze dvakrát.

Podobně to měli mít i jeho kolegové. „Extrémní turbulenci jsem zažil jednou. Byla to krátká a nervující událost, ale systémy i výcvik pilotů a posádky ji zvládly na jedničku,“ přiznal Sky News pilot James Downey. Podle něj může událost pro cestující vypadat dramaticky, ale většinou je pod kontrolou.

Turbulence v čistém vzduchu je nebezpečné kvůli nepředvídatelnosti:

Pasažéři se podle profesionálů nemají čeho obávat. „Šance, že letoun při turbulencích spadne, je stejná, jako kdybyste vyšli ven z domu a trefil vás meteorit,“ ubezpečil McGee.

Pomoci mají technologie

Čelit změnám klimatu na nebi mohou nové technologie. Podle Sky News specializované letecké orgány, jako Národní rada pro bezpečnost dopravy, shromažďují údaje z hlášení pilotů a snaží se vyvinout lepší způsoby detekce CAT.

To by v budoucnu mohlo leteckým společnostem umožnit vyhnout se potenciálně nebezpečným trasám, nebo případně posádky i pasažéry v určitých oblastech připravit na extrémní turbulenci.

Vedoucí představitelé letecké dopravy mezitím hledají způsoby, jak snížit emise oxidu uhličitého z letů, aby pomohli řešit klimatické změny. Sky News připomnělo, že tak činí navzdory faktu, že odvětví je zodpovědné za pouhých 2,5 procenta celosvětových emisí.