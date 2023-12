Asi 75 milionů let stará fosilie gorgosaura je první kostrou tyranosaurida, kterou vědci našli i s plným žaludkem. Když si před miliony lety dával k jídlu křídový ekvivalent kuřecích stehen, nevěděl, že to bude jeho poslední hostina. Dnes se vědci radují z neobyčejného objevu, který jim přinesl nové informace o gorgosaurech i malém dinosaurovi citipesovi, který byl jeho večeří.

Gorgosaurus byl jen o něco menší než jeho mladší příbuzný tyranosaurus. Tento dvou- až třítunový predátor nelítostně vládl křídovému ekosystému. Chodil po dvou nohách, měl krátké paže s dvěma prsty, mohutnou metrovou lebku a dorůstal délky až 10 metrů. Paleontologové se nyní radují z objevu dospívajícího jedince, který jim přinesl nové informace o stravování čeledi tyranosauridů, do které oba predátoři patří.

Mladý gorgosaurus zemřel v řece jen pár dnů poté, co snědl stehna dvou mláďat býložravých dinosaurů rodu citipes. Byli to malí opeřenci z čeledě cénagnatidů o velikosti krocana s kostěným hřebínkem. Tělo predátora i jeho večeři ochránilo před rozkladem bahno a sedimenty v řece, vysvětlil deník The New York Times.

Zkamenělina si kromě obsahu žaludku zachovala i velkou část 50centimetrové lebky, pánve a levé strany těla. Vědci jeho věk určili na 5 až 7 roků. Teenager vážil asi 330 kilogramů, byl dlouhý 4,5 metrů a vysoký v kyčlích 5,5 metrů. Nález vědci popsali ve studii, kterou minulý pátek zveřejnili v časopise Science Advances.

Odborníci uvedli, že tato fosilie poskytuje první přímý důkaz o tom, že tyranosauridi s přibývajícím věkem měnili způsob stravování. „Díky tomuto exempláři máme fyzický důkaz, že se dospívající jedinci živili nejen jinými živočichy než dospělí, ale také na ně jinak útočili a jinak je porcovali,” prohlásil autor studie François Therrien.

Vědci měli zatím k dispozici pouze zkamenělé výkaly a kosti s otisky zubů. „Dospělí tyranosauridi byli velmi robustní, měli mohutné lebky, silné zuby a skus, který jim umožňoval drtit kosti i velkých dinosaurů,” řekl Therrien. Hodovali například na Triceratopsech.

Než ale mohli teenageři vyvinout dostatečně silný stisk, museli si vystačit s menší kořistí. Měli podlouhlé lebky, čepelovité zuby a dlouhé atletické rychlé nohy. Soustředili se proto na mláďata a menší druhy dinosaurů, jako je i druh citipes. Toto křídové kuře kladlo až 30 vajec, díky čemuž měli predátoři velké množství kořisti, napsal deník The Jakarta Post.

Zkamenělinu vědci našli už v roce 2009 v Dinosauřím provinčním parku v kanadské jižní Albertě, informoval server Science Alert. „Odstranili jsme kámen uvnitř hrudního koše a hle, v žaludku byly kompletní zadní nohy dvou dinosauřích mláďat, obě mladší jednoho roku,” pronesl Therrien.

Oba páry nohou jsou podle odborníků extrémně vzácné a jsou nejúplnější známé pozůstatky tohoto druhu. „Ironií osudu je, že tyranosauridův žaludek je ve skutečnosti ochránil,” řekla spoluautorka studie Darla Zelenitská webu Scientific American.

