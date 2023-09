Vědci v nové studii zjistili, že hraní Mozartovy ukolébavky může pomoci zmírnit bolest, kterou cítí novorozenci při krevním testu spočívajícím v píchání do paty. Už v minulosti výzkumníci poukázali na dvě další skladby, které mají na miminka velký vliv.

Hudba má pomáhat novorozencům tišit bolest. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jako balzám na duši. Správná hudba může podle odborníků sloužit u miminek jako skvělý tlumič bolesti. V nejnovější studii testovali důsledky Mozart's Lullaby neboli Mozartovy ukolébavky, kterou napsal Johannes Brahms.

Výzkumníci zkoumali úroveň bolesti celkem u sto dětí, které podstoupily běžné krevní vyšetření na přítomnost nemocí, jako je žloutenka, v New Yorku mezi dubnem 2019 a únorem 2020. V průměru byly všechny děti staré dva dny. Test podle portálu The Independent spočíval v tom, že zdravotník píchnul dítěti do paty a odebral kapky krve.

Úroveň bolesti hodnotil badatel před, při a po píchnutí. Stanovoval ji podle mimiky novorozenců, stupně pláče, úrovně bdělosti nebo pohybů končetin. Maximum bodů za bolest bylo sedm.

Více než polovina dětí, konkrétně 54, poslouchala dvacet minut před píchnutím, při něm a pět minut poté instrumentální skladbu známou jako Mozartova ukolébavka. Ostatní ne. Skladba je proslulá svým uklidňujícím efektem. Ač by se to mohlo na první pohled zdát, nenapsal ji Wolfgang Amadeus Mozart, ale Johannes Brahms. Složil ji v roce 1868 a její originální název zní Wiegenlied.

Výrazný efekt

Z dat z pozorování následně odborníci vyvodili, že průměrná úroveň bolesti u dětí, které poslouchaly skladbu, byla při píchnutí a po něm výrazně nižší ve srovnání s ostatními novorozenci. Zatímco ti, kteří poslouchali hudbu, měli ve chvíli píchnutí skóre čtyři a o minutu později nulu, tak u novorozenců, kteří skladbu neposlouchali, byla úroveň bolesti v okamžiku píchnutí sedm a minutu poté pět a půl.

Tři minuty po testu byl průměrný stupeň bolesti podobný. „Hudební intervence je snadný, reprodukovatelný a levný nástroj pro úlevu od bolesti při drobných zákrocích u zdravých donošených novorozenců,“ okomentoval výsledky studie zveřejněné v Pediatric Research její vedoucí, lékař Saminathan Anbalagan. Dodal, že by budoucí studie měly prozkoumat účinky nahraného hlasu rodičů.

Zdroj: Youtube

Uspí děti i rodiče

Mozartova ukolébavka ale není jedná skladba, která má magické účinky na děti. Odborníci v minulosti referovali o skladbě s názvem „Weightless“, kterou anglická skupina Marconi Union napsala tak, aby kopírovala tlukot srdce. Vědci prokázali, že má uklidňující účinky kromě dětí také na dospělé. Portál CBS News doplňuje, že se má spavost dostavit už osm minut od poslechu. Skladba údajně funguje tak dobře, že vědci varují před jejím poslechem za jízdy.

Zdroj: Youtube

Další skladbou, která má výrazný vliv na děti, je píseň s názvem „The Happy Song“, která je má rozveselit. Její autoři požádali více než tisíc rodičů, aby pojmenovali zvuky, které dělaly jejich dětem radost. S jejich použitím složila držitelka ceny Grammy Imogen Heapová a dětští psychologové Caspara Addymana a Lauren Stewartová čtyři skladby. Po měsíci testování se pak objevila konečná skladba, která má podle vědců prokazatelně pozitivní účinky.

Vliv klasické hudby na děti využívá i Filharmonie Brno při koncertech ze série Mozartův efekt. Zájemci si vyslechli mimo jiné Malou noční hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho skladby mají u dětí, včetně těch nenarozených, způsobit nárůst určitých složek inteligence.