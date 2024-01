Forenzní odborník zrekonstruoval tvář jediné osoby ukřižované v Británii, která zemřela před přibližně dvěma tisíci lety. Důvody, proč byl muž zabit tak trýznivým způsobem, zatím experti neodhalili. Mohlo se jednat o otroka, nebo zločince.

Ukřižování patřilo v minulosti k velmi bolestivým způsobům mučení. | Foto: Shutterstock

Experti odhalili tvář člověka, jenž před smrtí neuvěřitelně trpěl. Mužovy ostatky našli archeologové již před sedmi lety ve vesnici Fenstanton v anglickém Cambridgeshire. Ale až nyní dostal podobu.

List The Independent informuje, že muž, jehož kostru experti objevili v roce 2017, měřil 180 centimetrů a bylo mu kolem třiceti let. Pomocí techniky radiokarbonového datování vědci zjistili, že umřel v období mezi roky 130 a 337 našeho letopočtu. V té době ho museli pohřbít v římské osadě mezi Cambridge a Godmanchesterem.

Muž byl podle expertů teprve druhou obětí ukřižování, kterou kdy archeologové našli. Úplně první ukřižované pozůstatky objevili v Izraeli v roce 1968. Důkazem trýznivého způsobu smrti byly podle expertů téměř dvoucentimetrové hřeby zatlučené v patách zesnulého.

Vědcům se podařilo zrekonstruovat tvář takzvaného connecticutského upíra z 19. století:

Jak vypadal údajný upír z 19. století? Vědci provedli rekonstrukci obličeje

Podobu tváře a těla ukřižovaného zrekonstruoval tým Joe Mullinse z Univerzity George Masona ve Virginii ve Spojených státech amerických. Použil na to DNA a forenzní informace získané z kostry muže. Nakonec zjistil, že měl hnědé vlasy a oči, jeho nohy byly poraněné a někdo se je před smrtí snažil znehybnit. Je tedy možné, že zesnulému před popravou mučitelé svázali nohy provazem.

Zločinec nebo otrok

Tímto typem mučení lidé trestali obyčejné pachatele těžkých trestných činů ale také otroky, kteří se provinili drobnými přestupky. Za ty by nebyli mučeni, pokud by se těšili vyššímu statusu. Tomuto způsobu mučení podle portálu BBC nasvědčují i známky infekce nebo zánětu na nohách.

Rekonstrukce tváří známých osobností:

Zdroj: Youtube

Odborník Mullis, jenž dvacet let vypomáhá policii s rekonstrukcí tváří obětí trestných činů, vypověděl, že byl pro něj případ fascinující. „Problémem byla hlavně lebka muže, protože byla roztříštěná. Bylo to jako skládání puzzle. Když jsem zrekonstruoval jeho obličej, díval jsem se na tvář starou tisíce let. Takový pohled je něco, na co nikdy nezapomenu,“ dodal odborník v novém dokumentu BBC Four The Cambridgeshire Crucifixion.

Unikátní kostra

Kostra muže je navíc dle další odbornice, Corinne Duhigové z Cambridgeské univerzity, unikátní hlavně pro svou zachovalost a hřeby, které v ní zůstaly. Těla obětí totiž většinou mučitelé po ceremoniích zlikvidovali a hřebíky pro jejich „magické“ vlastnosti odstranili.

„Ukazuje to na fakt, že ani obyvatelé této malé osady se nevyhnuli nejbarbarštějším římským trestům,“ okomentovala nález expertka.

Archeologové zrekonstruovali tvář anglosaské dívky pohřbené ve Spojeném království v 7. století:

Jak vypadala vznešená dívka v 7. století? Vědci zrekonstruovali tvář a žasli

Podivila se také nad tím, že byl muž brutálně mučen, ale přesto ostatky později vydali jeho blízkým, kteří mu připravili normální pohřeb. Dodala, že si umučený, obzvlášť kvůli svému hrůznému konci, zaslouží projevit úctu.

Vědci oživili tváře svaté Ludmily nebo upíra z 19. století

Odborníci už v minulosti zrekonstruovali například podobu údajného upíra z 19. století, jehož hrob našli v roce 1990 ve Spojených státech amerických nebo anglosaské dívky pohřbené ve Spojeném království v 7. století. Vědcům se podařilo odhalit i tvář ženy z doby bronzové, kterou objevili v hrobě starém 4200 let na území dnešního Skotska. Zrekonstruovali také tváře slavných historických osobností, mezi které patří skotský princ Karel Eduard Stuart a nebo česká světice svatá Ludmila.