Úspěch českých vědců: Našli způsob, jak s pomocí AI odhalit zubní kazy

ČTK

Čeští experti vyvinuli automatizovanou technologii pro odhalování zubních kazů pomocí umělé inteligence. Výhodami je to, že je přesnější, než lidský zrak a rentgenový snímek, navíc dokáže lépe rozpoznat mezizubní kazy v zárodku. Informovalo o tom v tiskové zprávě České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), které se na projektu podílelo společně s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Využití by technologie mohla najít při zaučování studentů, zapojení do klinické praxe potrvá podle vědců déle.

Zubní lékař - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock