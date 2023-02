Tišší než dýchání

Zástupci společnosti Guinness World Records v komoře před sedmi lety pomocí „ultracitlivých“ testů naměřili hodnotu hluku pozadí -20,35 A-vážených decibelů (dBA). Tyto decibely vyjadřují relativní hlasitost zvuků vnímaných lidským uchem. A-vážené decibely jsou standardem pro určení poškození sluchu a taky hlukového znečištění. Znamená to tedy, že okolní hluk v komoře je 20,3 decibelu pod hranicí lidského sluchu.

Pro srovnání, v knihovnách, které obvykle lidé vnímají jako ultratiché, je slyšet 40 decibelů. Jeden z nejtišších zvuků vůbec, klidné dýchání, je hlasitý deset decibelů. Komoře se říká bezodrazová, jelikož nevytváří žádnou ozvěnu. Naopak nejhlasitějším zvukem je odpálení rakety s intenzitou 170 decibelů, nejvyšším zaznamenaným pak výbuch sopky Krakatoa, který byl hlasitý 310 decibelů.

Deník New York Post píše, že v tiché místnosti nikdo nevydrží déle než hodinu. „Nejdelší nepřetržitý čas, který kdokoli strávil uvnitř komory, je asi 55 minut,“ uvedl hlavní designér komory ve společnosti Microsoft Hundraj Gopal.

Ohlušující zvuky lidského těla

Smysl nejtišší místnosti spočívá v tom, že odstraní všechny vnější zvuky a díky tomu lidem umožní naplno poslouchat vlastní tělo. Po několika minutách začínají lidé slýchávat tlukot vlastního srdce, po dalších minutách mají pocit, že slyší, jak jim v žilách proudí krev. Po chvíli začne člověku zvonit v uších, kvůli čemuž ztratí rovnováhu. Absolutní nedostatek ozvěny sabotuje prostorové vnímání. Je slyšet naprosto všechno, co se s tělem děje.

„Většina lidí považuje absenci zvuku za ohlušující, cítí pocit plnosti v uších nebo zvonění. Velmi slabé zvuky jsou jasně slyšitelné, protože okolní hluk je výjimečně nízký. Když otočíte hlavou, uslyšíte i tento pohyb. Slyšíte, jak dýcháte, a zní to poněkud hlasitěji,“ citoval portál CNN Gopala. Lidé údajně slyší i to, jak při chůzi skřípají jejich kosti. Podle vědce je to úplně nová zkušenost, protože v realitě neustále podléháme nějaké úrovni zvuku, takže na ušní bubínky působí vždy určitý tlak zvuku. To všechno po vstupu do bezodrazové místnosti zmizí.

Nejtišší místnost na světě je tvořena šesti vrstvami betonu a oceli. Pod ní je umístěna soustava pružin, která tlumí vibrace. Uvnitř vypadá jako nějaký zvláštní mučící nástroj ze středověku. Na podlaze, stropě i stěnách do ní její autoři namontovali klíny ze skleněných vláken, které dokážou rozbít zvukové vlny ještě dříve, než se stihnou odrazit zpět do místnosti.

Testují tu elektronická zařízení

Deník Mirror píše, že místnost používá technologický gigant k testování zvukových a elektronických zařízení. Slouží k analýze cvakání a hučení nových počítačových zařízení, mikrofonů, myší nebo reproduktorů. Mezi produkty, které se v této komoře testovaly, patří i řada tabletů Surface, herní konzole Xbox, ale také software, kde je primární zvuková složka, jako je Skype.

Na paty současného rekordu už šlape další místnost, která se nachází v Minneapolisu. Podle jejího autora Stevena J. Orfielda dosáhla hodnoty -24,9 dBA. Zástupci Guinness World Records potvrdili, že záznam přijali, ale ještě ho musí ověřit pomocí „testovacích kritérií“. Tato komora je oproti předchozí otevřena veřejnosti, což z ní udělalo oblíbenou turistickou atrakci.

Nejtišší místnost v ČR

I v České republice se nachází řada tichých místností - třeba na Vysoké škole báňské v Ostravě, Vysokém učení technickém v Brně nebo Českém vysoké učení technickém v Praze. Bezodrazovou místnost ale vlastní i klavírní firma Petrof nebo česká automobilka Škoda Auto.

Nejtišší místností v ČR je bezodrazová komora společnosti Honeywell v Brně. Pokud v ní někdo promluví, nedostaví se žádná ozvěna. Pro její stavbu bylo spotřebováno 10 tisíc absorpčních klínů z akusticky pohlcujícího materiálu. Akustická energie se zde přemění na teplo, což znemožní její odraz. Jedná se o unikátní akustické pracoviště, kde se budou testovat základní akustické charakteristiky produktů firmy Honeywell.