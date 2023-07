Vědci oživili hlístice 46 tisíc let zamrzlé v permafrostu. Živočich se množí

ČTK

Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo oživit hlístice, které byly 46 tisíc let zamrzlé v sibiřském permafrostu, tedy věčně zmrzlé půdě. Prvoústí živočichové žili, když po Zemi chodili neandrtálci a mamuti, a genetické testování naznačuje, že by mohlo jít o již vyhynulý druh. Žádná z původních hlístic není už naživu, tvorové se však začali po oživení množit a mají potomky. O závěrech studie napsal list The Wall Street Journal (WSJ).

Vědci vzorky permafrostu nasbírali už před zhruba 20 lety a nechali je zamrzlé. Díky výpočtu úbytku atomů radioaktivního uhlíku C14 v původně živých objektech se podařilo určit stáří hlístic na 46 tisíc let. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock