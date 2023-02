Se stále pokročilejšími technologiemi ve společnosti roste strach, že lidskou práci zanedlouho nahradí automatičtí roboti. Vědci nyní tuto domněnku zčásti potvrdili, jsou ale toho názoru, že by mohli lidem spíše ulehčit, než jim práci vzít. Repetitivní úkony na běžné bázi pro ně nebudou problémem, péči o blízké však tak dobře nahradit nedokážou.

Na téma předpokládané míry automatizace 17 domácích prací a pečovatelských činností se vyjádřilo celkem 65 odborníků na umělou inteligenci, 29 z Velké Británie a 36 z Japonska. „Pokud nám roboti vezmou práci, budou za nás alespoň také vynášet odpadky?“ ptali se ve výzkumu zveřejněném v časopise PLOS ONE.

Do roku 2033 bude podle nich prováděno roboty téměř 40 procent běžných prací. Péče o mladé či staré se pak robotizace dotkne v menším rozsahu. Postdoktorandka Oxfordského internetového institutu Lulu Shi si myslí, že budou roboti do deseti let zvládat jen 28 procent pečovatelských prací. Patří mezi ně výuka dítěte, nebo péče o staršího člena rodiny.

Nejtěžší je fyzická péče o dítě, kterou by šlo zautomatizovat jen na 21 procent. Souvisí s tím také sociální důsledky spojené s nahrazením pečovatelské práce roboty a etické dopady na děti. Naopak automatizace podle expertů bude schopna zkrátit až 60 procent času, který věnujeme nakupování potravin. Lehké jsou pro roboty i další domácí práce, jako úklid, žehlení nebo mytí nádobí.

Nesoulad mezi Japonci a Brity

Zajímavostí je, že studie reflektovala kulturní zázemí odborníků, jejich odhady se totiž lišily. Japonští a britští experti měli odlišné očekávání od automatizace domácích prací, což může odrážet jejich životní zkušeností s technologiemi a jejich obecné zapojení do domácích prací.

Britští experti si mysleli, že automatizace může zkrátit dobu strávenou domácími pracemi o 42 procent, japonští vědci zase o 36 procent. V Japonsku se totiž předpokládá, že chytré technologie budou spíše lidem pomáhat, kdežto ve Velké Británii se počítá s nahrazením pracovní síly.

Portál Metro také píše, že britští odborníci mužského pohlaví byli v otázce robotizace optimističtější než vědkyně něžného pohlaví. V Japonsku to pak bylo naopak, což mohla ovlivnit tamní genderová nerovnost v domácích pracích.

Rovnost mužů a žen

Automatizace by mohla podle výsledků výzkumu ušetřit velké množství času jinak stráveného domácími pracemi. Rostoucí pomoc v podobě robotů by navíc mohla vést k větší rovnosti mužů a žen. Nyní má totiž neúměrné zatížení žen v domácnostech dopad na jejich příjmy a úspory.

Ve spojeném království taky tráví muži v produktivním věku neplacenou prací o polovinu méně času než dospělé ženy. Automatizace by taky mohla snížit poptávku po domácích a pečovatelských pracovnících ve společnostech s velkou mírou starých lidí, jako je Velká Británie a Japonsko.

Myšlenku automatizace některých činností provází už delší dobu optimismus, realizace je však v nedohlednu. „Příslib samořiditelných aut, která budou v ulicích a nahradí taxíky, je tu, myslím, už desítky let, a přesto jsme nebyli schopni zcela zajistit, aby roboti dobře fungovali nebo aby se tato samořiditelná auta orientovala v nepředvídatelném prostředí našich ulic,“ uvedla podle portálu BBC docentka v oboru umělé inteligence a společnosti na Oxfordské univerzitě a jedna z autorek studie Ekaterina Hertogová.

Vysoké náklady

Někteří vědci obecný strach ve společnosti uklidňují tím, že v budoucnosti budou roboti lidem spíše pomáhat, než je nahrazovat. Lektorka oboru umělá inteligence a společnost na King's College v Londýně, která se na studii nepodílela, Kate Devlinová se například domnívá, že je mnohem efektivnější a méně nákladné vytvořit asistenční technologii než vyrobit celého robota, který bude schopný zastat více činností.

Právě finanční nákladnost robota může způsobit nerovnosti ve společnosti, dostupný totiž bude jen pro část společnosti.

Hertogová dodala, že si společnost musí uvědomit, co vše sebou přináší inteligentní automatizace domácností. Uvedla zejména narušení soukromí při zaznamenávání denních úkonů. „Nemyslím si, že jsme jako společnost připraveni zvládnout tento plošný nápor na soukromí,“ uvedla expertka.

Pomůže s přinesením jídla nebo otevřením dveří

Už nyní firmy vyvíjejí roboty, kteří mají zastat domácí práce různého druhu. Příkladem je android společnosti Aeolus Robotics, jenž může fungovat jako uklízeč v nemocnici či jako pracovník v pečovatelských domech. Dokáže otevřít dveře, doručovat jídlo nebo pilulky na tácku a pořídit kamerový záznam. Robot je již zaměstnáván v některých zařízeních v Japonsku či Hongkongu.

Nástup robotů. Od výroby míří i do skladů, na operační sály a vinice

„Je důležité, abychom umožnili lidským pracovníkům se zaměřit jen na práci, která je určena pro lidi a ostatní nechat na robotech. Zvýšíme tak obecnou efektivitu,“ uvedl prezident společnosti Norio Yamamoto.