Do lékárny vejde chemik a ptá se lékárníka: „Máte nějakou kyselinu acetylsalicylovou?" „Myslíte aspirin?" táže se udiveně lékárník. „Ano! To je ono! Nemůžu si to slovo zapamatovat….“

KVÍZ: Politické legendy devadesátek. Poznáte, kdo řídil Česko v divokých letech?

Když tři vědci jedou na dovolenou

Fyzik, biolog a chemik se poprvé vydali na cestu k oceánu. Fyzik uviděl oceán a byl fascinován vlnami. Prohodil, že by chtěl udělat výzkum dynamiky tekutin ve vlnách a vešel do vody. Utopil se a jeho tělo už nevyplavalo.

Biolog řekl, že by chtěl provést výzkum flóry a fauny přímo uvnitř oceánu. Ponořil se do hlubin a už se nevrátil.

Chemik dlouho čekal a poté napsal pozorování: "Fyzik a biolog jsou rozpustní v oceánské vodě."

Iluze stříbrného vejce

Po kliknutí se spustí video:

Proč nemohl chemik spát?

Četl jsem knihu o heliu. Nemohl jsem to položit…

Přehnaná reakce

Poslední slova v životě chemiků:

1) „A teď test chuti…"

2) „A teď s tím trochu zatřes…"

3) „Ve které sklenici byla moje minerálka?"

4) „Toto je zcela bezpečný experiment…"

5) „Nyní můžete ochranné okno odebrat…"

KVÍZ: Tajemní domácí mazlíčci. Víte, jakou paměť má zlatá rybka?

Chemici na Divokém Západě

Která psí rasa je u chemiků nejoblíbenější?

Laboratorní retrívr.

Objev kyslíku

Učitel: „Kyslík byl objeven roku 1781."

Udivená žákyně: „A co dýchali předtím?"

Jako vaření

Chemické pokusy jsou jako vaření. Jen neolizujte lžičku…

Zdroj: rd.com, tiktok.com/chemistrywow1