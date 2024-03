Odborníci z americké Pittsburské univerzity popsali, že čichání určitých vůní působí příznivě na depresi. Jsou klíčem k vybavování pozitivních vzpomínek z autobiografické paměti. Seznam vůní působících na paměť zahrnoval mletou kávu, vanilkový extrakt či levandulové mýdlo.

S depresí mohou pomoct i vůně vyvolávající pozitivní vzpomínky | Foto: Shutterstock

Vůně jsou podle nové studie amerických psychologů ve vyvolávání pozitivních vzpomínek účinnější než slova. Čichání specifických pachů tak může mít svou roli při léčení deprese. Pacientům mohou pomoci oprostit se od negativních myšlenkových vzorců, kdy se soustředí hlavně na nepříznivé události nebo ty neutrální interpretují negativně.

Experti ve výzkumu zkoumali 32 lidí ve věku od 18 do 55 let trpících depresivní poruchou, v angličtině známou jako major depressive disorder. Každý si musel se zavřenýma očima přivonět ke dvanácti vůním v lahvičkách. Byla mezi nimi mletá káva, kokosový olej, červené víno, kmín, pomerančový esenciální olej, hřebíček, ale i vanilkový extrakt, kečup nebo vosk na boty. Účastníci studie poté měli popsat, zda si vybavili nějakou vzpomínku, jestli byla pozitivní či negativní, jak moc byla vzrušující a jasná a jak často na ni mysleli.

Káva a levandulové mýdlo

Výsledky studie, jež byly publikovány v časopise JAMA Network Open, naznačují, že když lidé trpící depresí ucítili známou vůni, tak si s větší pravděpodobností vybavili konkrétní vzpomínku či událost, jako například to, že byli minulý týden v kavárně. S tím mají jinak právě depresivní pacienti problémy. Britský portál Daily Mail doplnil, že největší vliv měl mentolový krém Vicks Vaporub, káva, vanilkový extrakt a levandulové mýdlo na ruce.

Ve srovnání s pouhými slovními pokyny byly podle hlavní autorky studie Kymberly Youngové vzpomínky živější. Respondenti je popisovali jako pohlcující a opravdovější. Jejich vybavování také trvalo déle. „Překvapilo mě, že nikoho předtím nenapadlo podívat se na vybavování paměti u depresivních jedinců pomocí pachových podnětů,“ citoval portál New York Post docentku.

Vůně působící na emoce

Youngová vysvětlila, že vůně pravděpodobně spouštějí oblast mozku spojenou s emocemi zvaná amygdala, která pomáhá při vybavování vzpomínek. Právě skutečnost, že pachy působí přímo na tuto část mozku, by mohla podle odborníků vysvětlit, proč mají vůně tak hluboký dopad na vzpomínky a emoce. Amygdala směřuje pozornost k určitým událostem a mimo jiné řídí poplachovou reakci, která je jinak známá jako fight-or-flight response. Jedná se o fyziologickou reakci organismu při ohrožení, která připravuje tělo na boj nebo na útěk. Vůně nastartují amygdalu a také hipokampus spojený s pamětí skrze nervové tkáně spojené s čichem.

Zlepšení problémů s pamětí u lidí trpících depresí by podle expertky mohlo pomoci zrychlit jejich léčbu. „Pokud zlepšíme paměť, můžeme zlepšit řešení problémů, regulaci emocí a další funkční problémy, které se u osob s depresí často vyskytují,“ okomentovala Youngová důsledky studie.

V budoucnu má v plánu na prokázání své teorie o vlivu vůní na lidi s depresí použít mozkový skener.

Benefity vůní na lidskou psychiku využívají psychologové v aromaterapii, kterou mohou zahrnout jako součást běžné behaviorální terapie pro depresivní pacienty. Vůně ale pomáhají i při stresové zátěži či na imunitu. Aromaterapií si lidé mohou pomoci i sami doma. Stačí si pořídit aromalampu, do které je možné dát éterické oleje působící protivirově a antibakteriálně, jako jsou například eukalyptus, tea tree, tymián a rozmarýn. Při stresu naopak pomáhá levandule, máta, meduňka, růžové dřevo nebo květové esence.

Pomoci může i ultrasonický difuzér pracující se studenou mlhou, aroma masáže či svíčky s voňavými esencemi, které se už dnes vyrábějí z přírodních, sójových nebo kokosových vosků.