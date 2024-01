Čínští vědci oslavují úspěch. Klonovaná opice, které dali jméno ReTro, se jako první zvíře z laboratoře dožila dospělosti. Zatím přežila více než dva roky. Jedná se o první úspěšné klonování tohoto druhu.

Naklonovaná opice se jako první dožila dospělosti. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Tesař

Opice makak rhesus, kterou vědci klonují kvůli fyziologii podobné té lidské, je zázrakem vědy. Žije už dva roky, a to díky specifickém klonovacím přístupu, který se liší od běžných technik.

Zatímco pohlavní rozmnožování u savců vede k potomkům se směsí matčiných a otcových genů, po klonování vznikne geneticky identické kopie jednoho zvířete. Standartní klonovací technikou, známou jako přenos jader somatických buněk (SCNT), dali vědci život slavné ovci Dolly.

Britská BBC píše, že vědci „přeprogramovali“ buňku z jiné ovce na embryo, které poté implantovali do náhradní matky. Tato technika však často vede k nízkému počtu přežívajících klonovaných embryí a u primátů má navíc nízkou úspěšnost.

Jediná přeživší

Ukázalo se to u makaků jávských, které se vědci poprvé pokoušeli naklonovat v roce 2018. Ač se jim podařilo naklonovanými embryi oplodnit 21 náhradních matek, porod přežila jen dvě. Pomocí druhé techniky, fungující na principu oplodnění in vitro („ve zkumavce“), vědci implantovali jedenáct naklonovaných embryí do sedmi náhradních matek, což vedlo také ke dvěma těhotenstvím. Jedna z narozených opic byla právě ReTro, jež žije dodnes.

Aby odborníci zjistili, v čem se techniky liší, porovnali 484 embryí nosorožce naklonovaných způsobem SCNT se 499 embryi vzniklými oplodněním in vitro (IVF). Zcela jasně se ukázalo, že embrya z IVF byla častěji úspěšně implantována a více jich přežilo do termínu porodu.

Unikátní metoda podle magazínu Nature spočívá v nahrazení placenty klonovaného embrya placentou z embryí vzniklých oplodněním in vitro, tedy mimo živý organismus. Díky tomu se expertům podařilo omezit vývojové vady a zároveň použít menší počet embryí a náhradních matek.

Jak vypadaly první naklonované opice?

Pomocí metody IVF se navíc později u embryií vytvořila „přirozená placenta“. „Plod je ale stále pouhým klonem,“ řekl spoluautor studie z Čínské akademie věd Zhen Liu.

Trápení zvířat, nebo přínos pro lidi?

Úspěch vědci popsali v časopise Nature Communications. Slibují si od něj možnost využití klonovaných primátů na testování léčiv, například antidepresiv a při výzkumu chování.

„Můžeme vytvořit velké množství geneticky uniformních opic, které lze použít pro testy účinnosti léků,“ uvedl ředitel Ústavu neurověd Čínské akademie věd v Šanghaji Mu-ming Poo. K tomuto účelu chtějí experti použít co nejméně různých zvířat, aby experimenty neovlivňovalo jejich genetické pozadí.

Bojovníci za dobré životní podmínky zvířat jsou však vědeckým vývojem značně znepokojeni. Zástupci spolku Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) například uvedli, že způsobené utrpení zvířat převažuje nad jakýmkoli přínosem pro lidské pacienty. Vědci na to reagovali ujištěním, že v experimentech postupovali dle etických pravidel.

Ovce Dolly, vlčice Maya a další

Vědci už určitou historii klonování zvířat mají za sebou. Nejznámějším klonem byla ovečka Dolly, jež se stala vůbec prvním živočichem úspěšně naklonovaným z buňky dospělého savce, přesněji řečeno z prsní žlázy. Náhradní matce se narodila v červenci 1996, dožila se šesti let, což je zhruba poloviční věk, než se dožívají „obyčejné“ ovce stejného plemene. Zájemci si její vycpané tělo mohou stále prohlédnout v Národním skotském muzeu.

Dalším známým případem úspěšného klonování zvířat je samice arktického vlka jménem Maya, jež se narodila v červenci 2022. Vědci stejně jako u ovce Dolly použili techniku SCNT. Odborníkům se podařilo 85 naklonovaných embryí přenést do dělohy fenek sedmi bíglů, z čehož se narodilo jedno zdravé mládě.

V roce 2020 pak američtí vědci naklonovali vysoce ohroženou fretku černonohou. Experti do budoucna chtějí zkusit naklonovat i vymřelé nosorožce sumaterské nebo vyhynulého vakovlka tasmánského. Někteří dokonce vážně uvažují o takovém oživení mamutů.