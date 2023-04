Vystresované rostliny vydávají zvuky. Lidé je ale neslyší, zjistili vědci

ČTK

Izraelští vědci zjistili, že rostliny vydávají zvuky, a to zejména ve stresujících situacích, například kvůli nedostatku vláhy. Různé druhy přitom mluví jiným „jazykem“, lidský sluch ale tuto řeč nezachytí. S odvoláním na studii publikovanou v prestižním časopise Cell o tom informoval zpravodajský web The Times of Israel.

Sklizeň pšenice. Ilustrační snímek | Foto: ČTK