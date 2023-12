Narození zdravých jedinců a zároveň přežití matek nejsou samozřejmostí u lidí, natož ve zvířecí říši. Pokračování rodu tu je ale nejvyšší prioritou. Evoluce vybavila matky schopnostmi, které jim pomohou ubránit sebe a své nenarozené mládě před predátory, ochránit je před nepřízní počasí i nedostatkem jídla. Dokážou ovlivnit čas porodu i to, kdy se mládě vůbec narodí. Pro vědce je to možná klíč k léčbě lidí při neplodnosti nebo rakovině.

Srnec | Foto: se svolením Lukáše Veleckého

Zvířata s těmito schopnostmi nemusíme hledat nikde daleko. Máme je rovnou v české krajině, a to v hojných počtech - u jelenovitých. Pro dobře probíhající porod i přežití matky a mláděte je důležité bezpečí. Mláďata jsou totiž proti predátorům absolutně bezbranná.

Deník zrozeníZdroj: DeníkV případě jelenovitých mají samice schopnost porod uspíšit, nebo zastavit a oddálit. „Samice je před porodem neklidná, pohybuje se ale jen pomalu. Má-li pocit nejistoty nebo strachu, může o několik hodin porod oddálit, dokud se situace nezklidní,“ uvedli autoři článku Vybrané kapitoly ze zoologie srstnaté zvěře v časopise Myslivost.

Obranou proti predátorům je u jelenovitých i synchronizace porodů. Tedy situace, kdy samice kladou mláďata ve stejnou, nebo podobnou dobu.

„V tomto případě jde o princip, že nás všechny nedostanou. Pokud se narodí mláďata ve stejnou dobu, je to pro predátory jako princip all you can eat bufetu. Predátoři nezvládnou sníst všechno, takže mají mláďata celkově větší šanci na přežití,“ popsala vedoucí katedry ekosystémových věd a managementu Pennsylvánské univerzity Jeannine Fleegle. Podle některých studií se například u sobů polárních vyskytuje synchronizovaný porod u devadesáti procent samic.

V čeledi jelenovitých najdeme také jediného zástupce kopytníků, u kterého se vyskytuje takzvaná opožděná implantace neboli utajená březost či embryonální diapauza. Srnčí říje a zabřeznutí probíhá v létě, ale už za pár týdnů přichází podzim a čas, kdy se zvěř připravuje na zimu a zvyšuje příjem potravy, aby měla zásoby a přečkala studené nepříznivé měsíce ve zdraví. Vývoj mláděte by matce energii ubral. Proto nastupuje utajená březost.

„Už několik dní po ovulaci a zabřeznutí, kdy blastocysta - klubko dělících se buněk, které se několik dní vyvíjelo z oplozeného vajíčka, ztratí silnou průhlednou blánu a připravuje se na implantaci do děložní stěny,“ vysvětlil web Asknature. Dalších pět měsíců se blastocysta mezi dělohou a embryem zvětší jen o několik milimetrů.

Teprve poté, z kraje ledna, se vrátí k normálnímu rychlému růstu. Srnčata se rodí obvykle v květnu a červnu, do období hojnosti. Celkově tak od početí do porodu uběhne u srnčí zvěře deset měsíců, tedy mnohem delší časový úsek než u jiných savců srovnatelné velikosti.

Využití poznatků u lidí

Utajená březost není jen záležitostí jelenovitých, ale vyskytuje se u řady dalších savců, jedná se asi o 130 druhů. Jev byl popsán už 50. letech 19. století, ale skutečně aktuálním se pro vědu a výzkum stává nyní. Univerzity a vědci po celém světě tento jev čím dál víc zkoumají, úměrně s tím, jak se objevují informace o tom, že lidé častěji než v minulosti řeší neplodnost. V Česku má komplikace s početím každý pátý pár.

„Poznatky o tom, jak jiní savci úspěšně uchovávají svá embrya během diapauzy, by mohly pomoci při vývoji léčebných postupů pro člověka. Úspěšné uchování embryí je výzvou společnou mnoha různým technologiím asistované reprodukce, jejichž současná úspěšnost se pohybuje pouze kolem třiceti procent,“ shrnul Asknature.

Na univerzitě v australském Melbourne pak vědci studují, zda by poznatky o utajené březosti nemohly pomoci i při léčbě rakoviny. „Pochopení toho, jak diapauza funguje na molekulární úrovni, by mohlo vést k novým terapiím k zastavení buněčného dělení nebo k identifikaci markerů pro nádorové kmenové buňky, o kterých se předpokládá, že jsou zodpovědné za metastázy u rakoviny,“ doplnila Jane Fenelon z katedry biologie.