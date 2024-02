Vědci zkoumají možnost, že život na Zemi započal díky blesku šlehajícímu při sopečné erupci. Vzniklo tak obrovské množství dusičnanů, které podnítily zrod prvních forem života.

Život na Zemi vznikl podle nové studie díky blesku při sopečné erupci. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Odborníci se nově snaží zpochybnit mimozemský původ života. Podle nich není nutné chodit daleko, život začal na samotné Zemi. Konkrétně u sopečných ložisek, které se nacházejí třeba na území dnešního Turecka, Peru nebo Itálie.

Teorií, jak vznikl život na Zemi, je více:

Na novém výzkumu, jehož výsledky vyšly v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, pracoval mezinárodní tým geologů, mineralogů a specialistů na Zemi z pařížské univerzity Sorbonna. Ve studii se chtěli dozvědět více o tom, jak mohly sopečné erupce v daleké minulosti produkovat dusičnany, které pak tvořily aminokyseliny. Ty jsou v půdě podle portálu New Scientist klíčovými prvky pro vznik prastarých mikroorganismů.

Nikoliv mimozemšťané, nýbrž blesky

Samotný dusík rostliny nedokážou přeměnit na použitelnou formu jako oxid uhličitý. Nejvíce dusíku dostávají z bakterií, které jsou díky fixaci schopny přeměnit plyn na dusičnany. V době vzniku života na naší planetě však bakterie neexistovaly, musel tedy existovat nějaký nebiologický zdroj dusičnanů. Tím by mohly být blesky.

Experti vědí, že se na začátku mohutných sopečných erupcích objevuje velké množství blesků. Přišli navíc na to, že dusík v atmosféře mohl být v minulosti fixován sopečným bleskem, jenž v ten moment interagoval s oblakem popela.

Zjištění podle portálu Phys navazuje na předchozí výzkumy, ze kterých vyplývá, že blesky mohou za vhodných podmínek vést ke vzniku dusičnanů. Bouřkové blesky přitom vyřadili, protože podle vědců produkují příliš malé množství důležitého plynu. Tím pádem jsou nejpravděpodobnější sopečné blesky. Jeden tým dokonce našel důkazy toho, že sopečné blesky spolu se sopečnými plyny mohou vytvářet molekuly, jako jsou aminokyseliny.

Život u sopek

Aby si svou teorii ověřili, jeli odborníci na místa v Turecku, Itálii a Peru, kde se nacházejí rozlehlá starobylá sopečná ložiska. Vzorky z těchto lokalit obsahovaly opravdu velké množství dusičnanů, které navíc nepocházely přímo ze sopky, ale z atmosféry. Podle badatelů je to důkaz, že je jejich zdrojem blesk.

Asi před 541 lety nastala na planetě Zemi kambrická exploze, která nastartovala jedinečné období biologické evoluce:

Množství dusičnanů bylo navíc dostatečným zdrojem pro tvorbu aminokyselin. Vědci tak díky novému výzkumu předpokládají, že se život nejdříve vyvinul v okolí sopek, protože právě tam bylo hojné množství dusíkatých sloučenin.

Vědci v minulosti předpokládali, že život na Zemi odstartovala chemická látka, které dali přezdívku Nickelback. Jednalo se o molekulu peptidu s dvěma atomy niklu. Právě ten byl hojným kovem v prvních oceánech na Zemi.

Své jméno, které sdílí se známou kanadskou rockovou skupinou, dostala právě díky dvěma atomům niklu (v angličtině se nazývají „nickel“). Obecně se pak předpokládá, že život na Zemi vznikl díky molekulám na bázi uhlíku, kapalné vody a zdroje energie.