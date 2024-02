Kanada, zejména její severovýchodní provincie Britská Kolumbie, loni zažila rekordní sezonu lesních požárů. Stovka z nich se nyní ukryla hluboko pod zem. Pokračující sucho a vyhlídky na horké jaro a léto vyvolávají obavy, že letos mohou lesy začít hořet brzy.

Lesní požár v kanadské provincii Britská Kolumbie | Foto: Profimedia

I když v okolí městečka Fort Nelson v Britské Kolumbii leží vysoká pokrývka sněhu, nad krajinou se převalují bílá oblaka dýmu a vzduch je cítit kouřem, všimla si BBC. Na severovýchodě Kanady totiž doutná až 106 podzemních ohnisek z loňských lesních požárů. Dlouhodobé sucho a vyhlídky na horké jaro a léto zvyšují riziko, že část z nich prohoří k povrchu a začne se šířit. Z přezimujícího doutnajícího požáru se tak stane plamenná zombie.

Hasička a vědkyně Sonja Leverkusová žije ve Fort Nelsonu patnáct let. „Už v listopadu jsem projížděla sněhovou bouří. Nikdy předtím jsem nezažila bouři, která by byla cítit kouřem. Ani sníh nebyl modrý, ale spíš modrošedý, kvůli dýmu,“ popsala badatelka pro BBC.

Kanadský list Globe and Mail vysvětlil, že požáry přežívají hluboko pod zemí, protože prohořívají silnými vrstvami rašeliny, mechu a dalších organických materiálů. Loni jich Britská Kolumbie počátkem ledna evidovala šestnáct, letos přes stovku.

„Máme za sebou mimořádně silnou sezonu lesních požárů, dlouhodobé sucho, trvající aktivitu blesků a celkově vyšší počet požárů v krajině. Půda i rostlinný materiál jsou proto sušší a je vyšší potenciál šíření přezimujících požárů,“ uvedla expertka na lesy a globální změny Jennifer Baltzerová z Univerzity Wilfrida Lauriera.

Ohromné lesní požáry

Lesní expertka z Univerzity Britské Kolumbie Lori Danielsová pro kanadský National Post řekla, že provincie se musí připravit na to, že podobný vývoj se může opakovat. Poukázala na to, že čtyři z posledních sedmi sezon lesních požárů se přiblížily hranici milionu spálených hektarů nebo ji překonaly. „Neznamená to, že budeme mít každý rok více než milion spálených hektarů, ale už jsme v situaci, kdy to bude častější a méně neobvyklé,“ upozornila.

Hasiči zatím na doutnající podzemní ohniska dohlížejí, protože nepředstavují přímé riziko, sdělil BBC Forrest Tower z hasičského sboru provincie. Pokud je neuhasí sníh nebo jarní deště a požáry znovu propuknou na povrchu, půjdou hasiči brzy na jaře do akce.

Podle expertů je taková možnost reálná. „Velká obava je z toho, že se rozšíří do míst, kde loni nehořelo. Když máte tyhle doutnající požáry na okraji perimetru loňských požárů, vždy hrozí, že se rozšíří přes dosud nevyhořelé lesy dál do krajiny,“ řekla pro Globe and Mail Baltzerová.