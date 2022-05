Velký žralok, kterého vědci roky sledují, se opět objevil. Tentokrát u USA

Nedaleko pobřeží New Jersey se letos 28. dubna vynořil 453 kilogramů vážící a bezmála čtyři metry dlouhý žralok bílý, který tudy proplouval při své cestě za bohatšími lovišti na severu. Pro oceánology to byl svátek, neboť tohoto žraloka sledují již od roku 2019. Jeho chování by jim mohlo objasnit tajemství žraločí migrace.

Žralok bílý, ilustrační foto | Foto: Shutterstock