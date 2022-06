Mezinárodní tým vědců při výzkumu použil izotopy zinku v zubech žijících a vyhynulých žraloků jako nástroj k pochopení stravy dávno mrtvých zvířat.

Chemické stopy v zubech naznačily, že velký bílý žralok a megalodon měli kdysi podobné postavení v potravním řetězci a mohli soupeřit o stejnou potravu, včetně velryb, delfínů a sviňuch. „Megalodon koexistoval se žralokem bilým v časovém rámci zvaném raný pliocén a naše zinková data naznačují, že zřejmě skutečně zaujímali stejné postavení," popsal pro Reuters paleobiolog a spoluautor studie Kenšu Šimada z DePaul University v Chicagu.

Using zinc isotopes, researchers investigated the diet of #megalodon - the largest #shark to have ever lived - & reasons for its extinction. New paper in @NatureComms by Jeremy McCormack (@MPI_EVA_Leipzig, @goetheuni) et al. See: https://t.co/BDDF8VUvh4 & https://t.co/0rgr6l0MX8 pic.twitter.com/FbLmuJDTnH