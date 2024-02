Vědci sestavili impozantní a dlouho ztracenou knihovnu přírodovědce a zakladatele evoluční biologie Charlese Darwina. Veřejnost si může prohlédnout i přečíst mnoho knih, brožur a časopisů, které ve své době četl nebo citoval. Experti na projektu pracovali téměř dvacet let.

Charles Darwin v roce 1881. | Foto: Wikimedia Commons, Elliott & Fry/volné dílo

Výzkumný tým projektu Darwin Online vydal 300stránkový katalog shromažďující 7 400 děl a 13 000 svazků, které původně vlastnil významný britský přírodovědec Charles Darwin. Součástí virtuální prohlídky je 9 500 odkazů na kopie titulů dostupných ke čtení zdarma, vědci tím vybízejí veřejnost, aby přesně zjistila, co zakladatel evoluční biologie četl.

Odborníci v elektronické podobě sestavili ztracenou knihovnu na počest 215. výročí Darwinova narození, které připadá na 12. února. „Podrobný pohled na sbírku nám umožní ocenit, jakým byl odborníkem,“ uvedl v tiskové zprávě vedoucí projektu, historik John van Wyhe z Národní univerzity v Singapuru.

Vědci během zhruba osmnácti let prací využili Darwinových pečlivých záznamů o knihovně, včetně ručně psaného Katalogu knihovny Charlese Darwina z roku 1875, který se skládal ze 426 stran.

Náročné sestavování knihovny

Po Darwinově úmrtí se o jeho knihovnu starali potomci a příbuzní, kteří do ní dle odborníků přispěli i svými sbírkami knih, ale postupem času velkou část obsahu například darovali různým univerzitám, v horších případech došlo ke ztrátě titulů. Nakonec se zachovalo zhruba patnáct procent sbírky, a to na univerzitě v Cambridge a v Darwinově rodinném domě Down House.

Veřejnost a badatelé ale chtěli znát víc, a tak v roce 2007 van Wyhe a jeho kolegové založili projekt pro znovuvytvoření Darwinovy knihovny v digitální podobě. „Vědci zkoumají Darwinův život a díla přes sto let. Pro pochopení jeho teorií je taky velmi důležité znát i jeho zdroje,“ vysvětlil pro CNN autor virtuální sbírky, proč chtěli vytvořit kompletní přehled.

Projektový tým pečlivě prošel všechny Darwinovy čtenářské zápisníky, deníky jeho manželky, ručně psané rodinné spisy, poznámky a dopisy, aby mohl úspěšně dohledat a zaznamenat všechny knihy. Při tom nalezli i dosud neznámé tituly. „Byla to detektivní práce,“ zažertoval van Wyhe.

Darwin byl velmi sečtělý

Přírodovědcova knihovna obsahovala mnoho odborných knih, brožur a zápisků napsaných nejen v angličtině. „Téměř polovina knih byla ve francouzštině, němčině, italštině, holandštině, dánštině, latině, španělštině a švédštině,“ uvedl ve zprávě van Wyhe.

Dodal, že je to překvapující, jelikož Darwin byl známý jako špatný lingvista.

Charles Darwin s Williamem Darwinem v roce 1842. Údajně jediná známá daguerrotypie Charlese DarwinaZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Významný Brit četl také filozofy, jako byli John Stuart Mill a Auguste Comte, a měl řadu děl o psychologii, náboženství, umění, historii, zemědělství a chovu a chování zvířat. Odborníci nalezli i cestopisy objevitelů a misionářů. Darwin je údajně četl, aby porozuměl gestům, která používají různé etnické skupiny.

Taky rád četl romány, například měl výtisk díla Manželky a dcery od Elizabeth Gaskellové, který měl být jeho poslední přečtenou knihou.