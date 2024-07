Záložního astronauta Aleše Svobodu čeká od října dvouměsíční výcvik v Evropském středisku astronautů v Kolíně nad Rýnem. Armádní bojový pilot je nyní klíčovou součástí týmu strategického projektu stíhaček 5. generace F-35 a věří, že se v dohledné době podívá do vesmíru. „Doufám, že to vyjde už za dva nebo tři roky,“ říká devětatřicetiletý pilot s brněnskými kořeny.

Na výstavě Space Mission v Brně jste si teď s lidmi připomněl 55 let od prvního přistání člověka na Měsíci. Nesníte o tom stanout na jeho povrchu jako první Čech?

(úsměv) Cíle máme v českém projektu pozvolnější. Nejdřív se dostat na mezinárodní stanici ISS. Těším se hlavně na to, až se budeme bavit o konkrétním letu.

Nyní se věnujete propagaci kosmonautiky, jste osobností projektu Česká cesta do vesmíru. Ale na podzim zamíříte už i na první výcvik do evropského střediska astronautů. Co obnáší?

To je různé. Od obecné teorie přes fungování ISS, kosmickou fyziologii a prostředí mikrogravitace až po výcvik přežití na vodě. Do toho člověk musí mít nějakou fyzickou kondici.

Jak se udržujete přes léto?

Normálně sportuju, chodím do fitka a běhat, se synem hraju fotbal.

Když jsme u rodiny, co na váš plán letu do vesmíru říká manželka?

Ta se o mě jako pilota bojí tak nějak permanentně. Za ty roky si ale myslím už zvykla. Takže dobrý.

Co nejnebezpečnějšího vás čeká při případné vesmírné misi?

Co se týká letu, největší riziko je vždy při startu a pak hlavně návrat zpátky. Co se týká výcviku, nemyslím si, že by se výrazně lišil od toho, co děláme v armádě. Spousta těch věcí je tam hodně podobná.

close info Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák zoom_in Záložní astronaut Aleš Svoboda na brněnské výstavě Space Mission.

Jaký je rozdíl v přetíženích, která musíte absolvovat?

Bojový pilot stíhačky, řekněme gripenu, čelí většímu přetížení, zhruba devíti G. U prostředků, které dopravují astronauty na oběžnou dráhu, ať už komerční kosmická loď Dragon, nebo dřív Sojuz a raketoplány, se bavíme asi o čtyřech G. Na druhou stranu výstup na oběžnou dráhu trvá déle, kolem devíti minut. Ve stíhačce jsme schopní si s protivníkem poradit většinou rychleji.

Máte už v hlavě talisman, který byste si s sebou do vesmíru vzal? Americký astronaut Andrew Feustel letěl do vesmíru s českým Krtečkem a Písněmi kosmickými…

Vidím tady Dominika Haška (bývalý hokejový brankář byl hostem výstavy Space Mission – pozn. redakce). Dřív jsem hrál chvíli hokej, takže třeba takový puk by byl fajn. Ani moc neváží.

Astronaut/kosmonaut byl kdysi vysněným povoláním každého druhého kluka. Co byste doporučil dětem, které se chtějí vydat ve vašich šlépějích?

Je dobré sportovat. Rozvíjí to děti nejen pohybově, ale naučí se fungovat v nějakém režimu a podle nějakých pravidel. Jsou v kolektivu, zdravě soutěživém prostředí. To vše se jim pak může hodit. Naučit se anglicky je nutnost, ale v současnosti už celkem běžná záležitost.