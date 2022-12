Poslední fázi návratu na Zemi NASA zahájila dnes krátce po 18:00 SEČ, kdy se od posádkového modulu oddělil Evropský servisní modul (ESM) Evropské kosmické agentury (ESA). Orionu zajišťoval vzduch, elektřinu a pohon.

Do pozemské atmosféry pak modul vstoupil krátce před 18:30 SEČ rychlostí bezmála 40 tisíc kilometrů za hodinu, tedy 32násobkem rychlosti zvuku. Ochranný štít při tom musel vydržet teplotu až 3000 stupňů Celsia, zhruba poloviční teplotu, než má povrch Slunce.

NASA zveřejnila jedinečné video. Na záběrech ukazuje Měsíc a Zemi z vesmíru

„Dopad do Tichého oceánu byl ukázkový,“ uvedl komentátor NASA poté, co se Orion snesl do Tichého oceánu u Kalifornského poloostrova, pět námořních mil (9,2 kilometru) od americké lodi USS Portland. Modul vznášející se nad hladinou a jeho posádku - tři figuríny vybavené senzory - rychle obkroužily helikoptéry a menší plavidla.

Úspěšný návrat na Zemi je pro NASA významným milníkem programu Artemis. Příští mise plánovaná na rok 2024 totiž vyšle na cestu kolem Měsíce čtyři astronauty, o rok později má následovat přistání přímo na pozemské družici.

Astronauti naposledy přistáli na Měsíci přesně před půl stoletím, 11. prosince 1972. Astronauti NASA Eugene Cernan a Harrison Schmitt z Apolla 17 následně strávili tři dny průzkumem měsíčního povrchu.