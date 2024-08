O tom, zda před 66 miliony let zasáhl Zemi asteroid, nebo kometa, se vedou dlouhé debaty, napsal deník The New York Times. V posledních letech však přibývají důkazy, že šlo skutečně o desetikilometrový asteroid. A vědci nyní zjistili, odkud mohl pocházet.

Podle nové studie se asteroid Chicxulub, který způsobil hromadné vymírání tvorů, včetně dinosaurů, dostal k Zemi pozoruhodnou oklikou. Zformoval se za oběžnou dráhou Jupitera, odkud se asteroidy dostávají k Zemi jen zřídka.

S objevem pomohl vzácný prvek

Novou teorii podpořil tým vedený geochemikem Mariem Fischerem-Göddem z univerzity v Kolíně nad Rýnem v Německu. A to pomocí vzácného prvku ruthenium.

Ruthenium se hojně vyskytuje v asteroidech, ale v zemské kůře je extrémně vzácné.

Vědci porovnávali izotopy ruthenia na několika místech na Zemi i ve skutečných meteoritech. Zjistili, že ruthenium nalezené v geologických zbytcích po dopadu Chicxulubu nemá původ na Zemi. Podle jejich odhalení pochází z vesmíru. A složení přesně odpovídá vesmírným horninám známým jako uhlíkaté asteroidy (kvůli jejich vysokému obsahu uhlíku), pocházejícím z vnější Sluneční soustavy za oběžnou dráhou Jupitera.

Co je Chicxulub?

Hypotetické těleso o velikosti asi 10 až 15 kilometrů, které dopadlo před 66 miliony let do oblasti současného Mexického zálivu (výběžek poloostrova Yucatán) a zřejmě bylo jednou z hlavních příčin hromadného vymírání dinosaurů.

Vědci z týmu doktora Fischera-Göddeho porovnávali ruthenium ve vzorcích pěti dalších dopadů asteroidů, ke kterým došlo za posledních 541 milionů let. Všechny tyto dopady složením odpovídaly křemičitým asteroidům, které vznikají blíže Slunci. Většina meteoritů, které skončí na zemském povrchu, pochází právě z této křemičité skupiny.

„Zatím se Chicxulub mezi 500 milionů let starými impaktory zdá být jedinečným a vzácným případem, kdy asteroid uhlíkatého typu zasáhl Zemi,“ řekl serveru The New York Times Fischer-Gödde.

Jak se asteroid dostal k Zemi, není jasné

Stále ovšem není jasné, jak se masivní uhlíkatý asteroid dostal na kolizní dráhu s naší planetou.

Křemičité asteroidy, které dopadají na Zemi, obvykle pocházejí z pásu asteroidů. Uhlíkaté asteroidy se vyskytují na vnějším okraji pásu. Ačkoli se tyto horniny původně vytvořily za Jupiterem, vědci se domnívají, že gravitační nestabilita v rané Sluneční soustavě je vynesla dovnitř do jejich současné polohy.

Podle webu ScienceAlert by Jupiter mohl fungovat něco jako bariéra pro vnější objekty Sluneční soustavy. Zachycuje asteroidy na své orbitální dráze a brání jim v cestě dál směrem ke Slunci.