Téměř před rokem proběhla dlouho očekávaná mise Double Asteroid Redirection Test (DART) Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Vědci se sondou úspěšně narazili do asteroidu Dimorfos a zkrátili jeho oběžnou dráhu kolem mateřského asteroidu Didymos. Nyní si všimli, že se s asteroidem děje něco zvláštního.

Asteroid Dimorfos známý díky misi DART přidává vědcům vrásky. Jeho oběžná dráha se stále zkracuje.

Záhada, kterou odborníci neumějí vysvětlit. Ač před rokem úspěch přelomové mise DART slavili ve velkém, nyní se zamýšlejí nad tím, proč se asteroid chová jinak, než očekávali.

Na podivné vlastnosti asteroidu narazil učitel na Thacherově škole v Kalifornii Jonathan Swift a jeho tým studentů studujících astronomii. Všimli si, že se oběžná dráha Dimorfosu měsíc po dopadu zkrátila. O zjištění se na červnovém zasedání podělili s Americkou astronomickou společností, jež má jejich práci brzy zveřejnit.

O dvě minuty rychlejší oběh

Tým vysvětlil, že úspěšná změna trajektorie byla cílem mise DART. Dráha asteroidu se po srážce snížila o 32 minut, z 11 hodin a 55 minut na 11 hodin a 23 minut. Jak však Swift a ostatní sdělili, dráha asteroidu se i posléze nečekaně zkracovala.

To ukazuje na nevysvětlitelný zvrat událostí. Většina astronomů si totiž myslela, že se oběžná dráha asteroidu rychle vrátí na svou původní rychlost. „Zjistili jsme, že se dráha zkrátila o 34 minut. To je poměrně nekonzistentní výsledek,“ uvedl podle portálu New Scientist vědec. Měsíc po srážce DART s asteroidem tedy Dimorfos kroužil kolem většího tělesa o dvě minuty rychleji než bezprostředně po dopadu.

Výsledek je podle vědců překvapivý i přesto, že podle původních zjištění má zrychlení dráhy chybu plus minus dvě minuty. „Snažili jsme se ze všech sil najít trhlinu v tom, co jsme udělali. Nic jsme nenašli,“ vylíčil Swift.

Jedním z vysvětlení, proč se dráha asteroidu i měsíc po nárazu zkrátila, může být podle portálu BBC to, že materiál vymrštěný nárazem, včetně několikametrových kamenů, nakonec dopadl zpět na povrch asteroidu. Jinou možností je, že asteroid nyní padá, protože byl dříve vázán gravitační silou na větší asteroid.

Plánovaná mise v roce 2026

Další informace o tom, co se s asteroidem po nárazu stalo, by mohla zjistit mise Evropské kosmické agentury s názvem Hera, která chce k asteroidu poslat do roku 2026 sondu. Portál ExtremeTech doplnil, že odborníci chtějí nejen provést detailní průzkum kráteru vytvořeného dopadem sondy NASA, ale také plánují získat přesnější údaje o hmotnosti a složení jak Dimorfosu, tak Didymosu. Astronomům tyto údaje umožní lépe pochopit, jak se oba asteroidy budou pohybovat ve vesmíru dál.

Mise DART uskutečněná 27. září loňského roku měla za cíl změnit směr vesmírného objektu a otestovat možnou obranu Země proti asteroidům. Nárazem do menšího asteroidu sonda opravdu změnila oběžnou dráhu Dimorfosu, a to rovnou o „desítky“ metrů. Cílem bylo rovněž zrychlit jeho téměř dvanáctihodinovou oběžnou dráhu, což se rovněž podařilo.