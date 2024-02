Než k asteroidu Dimorfos dorazí za dva roky evropský satelit, aby ověřil důsledky řízeného pádu modulu NASA, přišli švýcarští vědci s modelem, co první test planetární obrany způsobil. Nová studie nasvědčuje, že náraz sondy nezanechal kráter, ale zcela změnil tvar tělesa.

Asteroid krátce předtím, než do něj záměrně narazila vesmírná raketa NASA | Foto: Profimedia/ABACA/Abaca Press

Odklonit asteroid, který by ohrožoval Zemi, zřejmě je v lidských silách. Vědci ale varují, že ke skutečnému úspěchu je nutné o těchto vesmírných tělesech vědět mnohem víc. Přispět k tomu má i nová studie badatelů z Bernské university ve Švýcarsku, které si všimla CNN.

Tým použil výsledky prvních pozorování asteroidu po dopadu modulu DART v září 2022, provedl 250 simulací ve složitých fyzikálních modelech a porovnal je s daty odeslanými modulem bezprostředně před dopadem.

„Naše simulace nasvědčují, že původní tvar Dimorfu, který připomínal létající talíř, náraz modulu na dopadové straně ztupil. Když si asteroid představíte jako lentilku, teď vypadá, jako by jí někdo na okraji ukousl,“ řekla hlavní autorka studie Sabina Raducanová z Fyzikálního institutu Bernské univerzity ve Švýcarsku.

Badatelé současně ve studii vydané v časopise Nature Astronomy uvádějí, že asteroid dlouhý asi 161 metrů prodělal po nárazu modulu o velikosti automobilové dodávky rychlostí téměř 22 tisíc kilometrů v hodině neočekávaně rozsáhlé změny. Tým má za to, že náraz vymrštil do vesmíru procento celkové hmoty Dimorfu a osm procent hmoty asteroidu se po dopadu přesunulo.

„Mise Hera Evropské vesmírné agentury nejspíš na Dimorfu nenajde žádný dopadový kráter. Namísto toho spatří velmi odlišné vesmírné těleso,“ řekla CNN Raducanová.

Stačí i malá sonda

Pozorování i výsledky studie zřejmě potvrzují dřívější odhady badatelů, že Dimorfos netvoří kus vesmírné skály, ale je to spíše hromada kosmické suti, kterou stěží drží pohromadě vlastní gravitace. „Reakce Dimorfu na dopad modulu byla zcela mimo rámec fyziky, jak ji chápeme. A to má dalekosáhlé důsledky pro planetární obranu,“ řekla The New York Times vedoucí pozorovacích mísí na Univerzitě Severní Arizony Cristina Thomasová, která se na studii nepodílela.

List dodal, že mise DART úspěšně prokázala, že i malá sonda dokáže odklonit dráhu asteroidu, který by ohrožoval Zemi. Těleso velikosti Dimorfu by přitom mohlo z povrchu planety vymazat celé město. Studie ovšem zvýraznila hrozbu, že příliš prudký náraz do hromady vesmírné suti by ji rozptýlil a tím potenciálně vyvolal další roj asteroidů řítících se k planetě a do její atmosféry.

Pro badatele z toho podle Raducanové plyne jediný závěr. „Potřebujeme více vesmírných misí k asteroidům. To, že jsme zasáhli jeden, neznamená, že všechny ostatní se budou chovat stejně,“ zdůraznila vědkyně.

O misi DART Deník již informoval. Na malém, Zemi neohrožujícím, asteroidu Dimorfos ověřila, že dopad satelitu změnil jeho dráhu. Badatelé ovšem brzy začali pozorovat v chování tělesa zvláštnosti, a poukázali také na rizika plynoucí z nárazem uvolněných balvanů. Asteroidy prolétají v bezpečné vzdálenosti kolem Země prakticky denně. Zbytky některých shoří v atmosféře jako meteory a nabídnou impozantní podívanou. Další dopadnou na Zemi jako meteority, jeden vzácný typ vybuchl v lednu nad Berlínem.