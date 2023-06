Vesmírná agentura Spojených arabských emirátů (UAESA) chce v rámci ambiciózního projektu poslat sondu k nejzáhadnějšímu asteroidu Sluneční soustavy. Mise bude mít za cíl odhalit, zda se na něm nachází voda a další organické látky a proč má výraznou červenou barvu.

Nový vesmírný projekt si klade za cíl prozkoumat sedm asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Navázat na úspěch své sondy Hope (v překladu Naděje), která stále zkoumá Mars, chtějí Spojené arabské emiráty novým projektem s názvem Emirates Mission to the Asteroid Belt (EMA). Nyní se jejich vědci hodlají zaměřit na pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem.

Start sondy, která nese označení MBR Explorer, je podle vládce Dubaje a premiéra Spojených arabských emirátů šejka Mohammeda bin Rašída al-Maktúma (dle kterého je také pojmenovaná), naplánován na rok 2028.

Zemi neobíhá jen Měsíc. Nově objevený asteroid provází planetu už tisíce let

O dva roky později by podle portálu The New York Times měla dorazit k prvnímu asteroidu Westerwald a proletět kolem něj rychlostí dvacet tisíc kilometrů za hodinu. Následně bude pokračovat k dalším šesti tělesům nacházejícím se v páse mezi Marsem a Jupiterem.

„Je to první mise, která kdy prozkoumá konkrétně těchto sedm asteroidů. Dá se považovat za první svého druhu,“ uvedl podle portálu Phys.org programový ředitel projektu Mohsen Al Awadhi. Mise má zkoumat různé třídy asteroidů s různými typy složení.

Rozmanitost asteroidů, které UAESA chce navštívit, může být přínosem i pro jiné vesmírné projekty. Výsledky průzkumu lze využít například pro vědecké srovnání s podobnými asteroidy, které chce navštívit sonda Lucy z mise NASA, jež odstartovala v roce 2021. „Myslím, že je to dobrá mise. Přidá něco jedinečného, co NASA neplánuje,“ řekl o projektu arabské vesmírné agentury Hal Levison, jenž pracuje jako hlavní řešitel projektu Lucy.

Červená záhada

Zdaleka nejzajímavějším má být sedmý asteroid, jehož prozkoumání vědci plánují na úplném konci mise. Justitia je široký přibližně padesát kilometrů a má velmi neobvyklou načervenalou barvu. „Existují teorie o tom, že pochází původně z Kuiperova pásu, kde je mnohem více červených objektů,“ uvedl výzkumník z vesmírné agentury SAE Hoor AlMaazmi.

Záhada asteroidu Justitia:

Zdroj: Youtube

Přesto se však barva tělesa vědcům nezdá, podobné asteroidy jsou totiž vlivem působení Slunce spíše šedočervené. Planetka se zdá být až příliš červená na to, kde se nachází, což ve vědecké obci vyvolává četné otázky.

Stavební kameny života

Sonda se k ní má přiblížit v říjnu 2034. Plán je, že asteroid bude po dobu sedmi měsíců studovat pomocí sady kamer a spektrometrů schopných zjistit jeho složení. Vědci tak chtějí mimo jiné přijít na to, zda se na povrchu nenachází organické molekuly, které jsou stavebními kameny složitých molekul, jež by za správných okolností mohly vytvořit život.

K Zemi míří obří asteroid. Zasáhnout planetu by mohl na Valentýna roku 2046

Načervenalá barva podle odborníků poukazuje na molekuly na bázi uhlíku, které jsou právě pro vznik podmínek pro život důležité. Výsledky mohou objasnit původ pozemské vody a nabídnout cenné poznatky o genezi života na planetě Zemi. V rámci mise na asteroidu také zůstane malý přistávací modul.

Vesmírný nováček

Spojené arabské emiráty jsou v oblasti kosmických letů nováčkem, před dvěma desetiletími neměly ani žádný vesmírný program. UAESA byla založena teprve v roce 2014 a je tak jednou z nejmladších kosmických agentur na světě. Pro srovnání, NASA vznikla v roce 1958.

Dnes se v oblasti vesmíru snaží arabská vesmírná agentura angažovat stále častěji, a to s cílem nastartování průmyslu špičkových technologií v zemi. Snahu zapojit se do mezinárodních vesmírných misí lze vidět i na vysílání astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici. Jeden z nich, Sultan al-Neyadi, se v současné době nachází na oběžné dráze.

Úspěšná sonda na Marsu Hope:

Zdroj: Youtube

Nový projekt má podle arabských vědců položit základy pro možnou budoucí těžbu zdrojů z asteroidů a nastartovat tak častější cestování astronautů do vesmíru. Spojené arabské emiráty mají navíc ambiciózní cíl, do roku 2117 chtějí na Marsu vybudovat celou kolonii.

Zatím nejúspěšnějším projektem Arabských emirátů je mise sondy Hope, která vznikla za spolupráce s Coloradskou univerzitou v Boulderu. Sonda odstartovala v červenci 2020 a na oběžnou dráhu Marsu se dostala o přibližně půl roku později. Stále pokračuje v prozkoumávání tamních podmínek, včetně studia prachových bouří ve spodních vrstvách atmosféry.

Někteří odborníci, kteří se jakožto vesmírní nováčci podíleli na stavbě kosmické lodi Hope jsou nyní vedoucími projektu prozkoumávání pásu asteroidů. Cílem mise Hope je poskytnout úplně první ucelený obrázek o atmosféře Marsu a jejích vrstvách. Tím pomůže zodpovědět klíčové otázky o klimatu rudé planety.