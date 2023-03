Každý člověk alespoň jednou za život přemýšlel nad tím, zda existují mimozemšťané. Vědci jsou nyní o krok blíže pochopení vzniku života a toho, zda se procesy, které k němu vedly, mohou opakovat i jinde ve vesmíru. Podle nejnovějších výsledků analýzy vzorků z asteroidu Ryugu se totiž zdá, že organické stavební kameny života pocházejí z vesmíru, nikoliv ze Země.

Planetka Ryugu | Foto: Wikimedia Commons, JAXA , CC-BY-4.0

V prosinci 2020 doručila mise Hayabusa2 Japonské vesmírné agentury k analýze kousek blízkozemního asteroidu Ryugu. Vědci se s očekáváním vrhli na zkoumání vzorku a zjistili, že se v něm nachází uracil a vitamin B3 neboli niacin, který je důležitý pro metabolismus.

Jaký tvar má vesmír? Ani koule, ani sedla. Je jako list papíru, vypočítali vědci

„Detekce uracilu je velmi důležitá, protože jasně dokazuje, že se v mimozemském prostředí skutečně vyskytuje,“ řekl astrochemik Yasuhiro Oba z Univerzity Hokkaido. Výsledky jeho tým zveřejnil v úterý 21. března v časopise Nature Communications.

Ryugu je asteroid bohatý na uhlík, má kosočtvercový tvar a na šířku měří asi jeden kilometr. Hayabusa2 byla první misí, která se na Zemi vrátila s jeho podpovrchovými vzorky. Do jeho povrchu kvůli nim střelili měděnou střelu, která vytvořila desetimetrový kráter. Z něj pak dva vzorky odebrali a následně je sondami a padáky poslali na Zemi.

Dohromady měli vědci k dispozici přibližně 10 gramů vzorků. Zjistili, že se v nich nachází uracil, což je sloučenina obsahující dusík, která je jednou z pěti nukleobází v DNA a RNA, bílkovinách a molekulách. Kromě toho analýza odhalila i přítomnost vitaminu B3.

Co jsou nukleobáze

Nukleobáze jsou biologické stavební kameny, které tvoří strukturu RNA, jež je nezbytná pro tvorbu bílkovin ve všech živých buňkách. Jedna z teorií vzniku života předpokládá, že RNA vznikla dříve než DNA a bílkoviny. Dávné organismy proto při chemických reakcích spojených se životem spoléhaly na RNA, uvedl časopis ScienceNews.

Analýza nejnovějšího vzorku také ukázala, že se jedná o nejprimitivnější materiál, jaký kdy odborníci v laboratoři zkoumali. Pochází z doby před vznikem planet, a to z období před 4,5 miliardy let.

Uracil na asteroidu? Není to poprvé

Už dříve se odborníkům podařilo najít uracil ve vzorcích podobných meteoritů, které ovšem dopadly na Zemi. Z toho důvodu mohly být kontaminovány lidmi nebo zemskou atmosférou. „Vzhledem k tomu, že Hayabusa2 odebrala dva vzorky přímo z asteroidu a dopravila je na Zemi v uzavřených kapslích, lze v tomto případě kontaminaci vyloučit,“ upřesnil stanici CNN Oba.

Dosavadní nálezy společně přispívají k rostoucímu počtu důkazů, že tyto stavební kameny života vznikly ve vesmíru. Na Zemi se poté dostaly před miliardami let díky meteoritům. „Pravděpodobně vznikly působením ultrafialového světla na organické molekuly v ledu hluboko ve vesmíru ještě před vznikem naší sluneční soustavy,“ vysvětlil Oba.

Přistání sondy Hayabusa2 na asteroidu Ryugu:

Zdroj: Youtube

Základní látky života, jak ho známe na Zemi, by se tím pádem mohly potenciálně šířit po celé galaxii. Pokud by to znamenalo, že jsou nukleobáze ve vesmíru běžné, mohl by případný hypotetický mimozemský život používat i RNA a DNA, uvedl server Space.com.

Jakou metodu použili

Vědci použili k extrakci organického materiálu horkou vodu a následně kyselinu k dalšímu rozbití chemických vazeb a oddělení uracilu a dalších menších molekul. „Ve vzorku jsme našli i další biologické molekuly, včetně vybraných aminokyselin, aminů a karboxylových kyselin, které se vyskytují v bílkovinách a metabolismu,“ přiblížil Oba.

Za život na Zemi může jednoduchá molekula. Vědci jí dali přezdívku Nickelback

Použitá metoda pro extrakci ovšem ponechává ve hře možnost, že vědci uracil v průběhu procesu oddělili z delšího řetězce molekul, tvrdí prebiotická chemička Laura Rodriguezová z Lunárního a planetárního institutu v texaském Houstonu. „Myslím, že by bylo zajímavé se v budoucnosti podívat na komplexnější molekuly než jen na nukleobáze,“ prohlásila.

Dodala, že ve výzkumu viděla, že nukleobáze mohou tvořit vazby, čímž pak vznikají složitější struktury. „Moje otázka zní, zda se tyto komplexnější struktury vytvářejí také v asteroidech,“ doplnila.

Obův tým uvedl, že vzorky z Ryugu už plně vyčerpal a budoucí pátrání po dalších nukleobázích bude muset počkat na vzorky z mise NASA OSIRIS-REx. Ta by měla na Zemi dovézt alespoň 60 gramů asteroidu 101955 Bennu letos v září.