Ve čtvrtek 27. června kolem 22. hodiny se podle Evropské kosmické agentury (ESA) v těsné blízkosti Země objeví asteroid 2011 UL21.

„V nejbližším bodě – představujícím více než 6,6 milionu kilometrů – bude stále sedmnáctkrát dál než Měsíc,“ uvedla ESA, která dále sdělila, že tím planetě nehrozí bezprostřední nebezpečí. Doplnila, že s průměrem 2 310 metrů je větší než 99 procent všech známých blízkozemních objektů.

NASA i ESA mají systém, který zamezí srážce s asteroidem:

Server Live Science s odkazem na data NASA JPL uvedl, že je jedním z největších asteroidů, které se za posledních 110 let přiblíží k Zemi na takovou vzdálenost. I kvůli tomu spadá do kategorie potenciálně nebezpečných těles.

Kvůli své velikosti mu experti říkají planetární zabiják. Upřesnili, že případný dopad na planetu by nezpůsobil apokalypsu, ale měl by potenciál spáchat škody kontinentálního rozsahu a vymrštit do atmosféry dostatek úlomků vyvolávajících klimatické změny.

Menší asteroid

O pouhé dva dny později, tedy v sobotu 29. června v 15:46 hodin, mine Zemi další velký asteroid 2024 MK, který vědci objevili teprve před několika dny. Jedná se o mnohem menší těleso oproti čtvrtečnímu gigantovi. ESA uvedla, že má v průměru 120 až 260 metrů, lze jej tedy velikostně přirovnat ke dvěma fotbalovým hřištím.

Menší z dvojice asteroidů mine Zemi v sobotu:

„I přes menší velikost bude jedním z nejjasnějších pozorovatelných objektů,“ sdělil pro Business Insider astrofyzik Gianluca Masi z Projektu virtuálního teleskopu.

V nejbližším bodě dosáhne vzdálenosti 290 tisíc kilometrů, což odpovídá zhruba 75 procentům vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem.

Opět se podle NASA jedná o potenciálně nebezpečné těleso, ale možnost, že zasáhne Zemi, je nulová. Evropští vědci doplnili, že v případě srážky s planetou by mohl způsobit značné škody.

Srážky asteroidů mohou způsobovat vznik planet:

„Objev pouhý týden před průletem kolem Země zdůrazňuje trvalou potřebu zlepšit naši schopnost odhalit a monitorovat blízkozemní objekty,“ napsali astronomové z ESA.

Viditelné pomocí dalekohledů

Odborníci uvedli, že oba asteroidy mohou lidé na severní polokouli Země pozorovat. Nebude to však tak snadné. Nutností je speciální vybavení. ESA uvedla, že objekty bude možné sledovat na tmavé obloze pomocí malého dalekohledu pro amatérské astronomy.

„Obě tělesa budou pozorovatelná pouze dalekohledy, navíc s počítačovým naváděním. Pro laiky bez tohoto zařízení to tedy bude nedostupné,“ upřesnil pro Deník ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek. Doplnil, že průlety obou asteroidů jsou sice blízké, ale ne tak výjimečné.

Živý přenos průletu asteroidů ve čtvrtek večer a v sobotu odpoledne:

Další možností, jak průlety spatřit, je internet. Konkrétně je možné vše sledovat v rámci živých přenosů Projektu virtuálního teleskopu.

Vzpomínka na výbuch meteoritu

Zajímavostí je, že oba průlety budou před Mezinárodním dnem asteroidů, který je 30. června. ESA uvedla, že připomíná nejsilnější zaznamenanou explozi způsobenou vesmírným tělesem.

Co se stalo s asteroidem, do kterého narazila družice:

K ní došlo 30. června 1908 u řeky Podkamenná Tunguska na Sibiři. Meteorit způsobil výbuch dosahující síly deseti až třiceti megatun. Nevznikl však žádný kráter. Proto se vědci domnívají, že těleso vybuchlo zhruba pět kilometrů nad povrchem.