V blízkém hvězdném systému Beta Pictoris se srazila obří vesmírná tělesa. Díky novým důkazům pořízeným Webbovým dalekohledem vědci mohou zjistit, jak vzácná je Sluneční soustava, i jakým způsobem vznikají planetární systémy.

Zpodobnění asteroidu a prachu mrtvé hvězdy. Ilustrační snímek | Foto: se svolením, NASA/JPL-Caltech

Vědci jsou blíž k pochopení formování vesmíru. Pomohl jim Vesmírný dalekohled Jamese Webba, který nalezl důkaz o srážce dvou obřích asteroidů nacházejících se v hvězdném systému Beta Pictoris. Ten je pouhých 63 světelných let od Země, tedy v podstatě blízko.

Tým z Univerzity Johnse Hopkinse uvedl, že ke kolizi došlo pravděpodobně před dvaceti lety. Tělesa rozmetala na ohromné množství prachu s částicemi menšími než pyl. „Kolosální srážka vyvrhla stotisíckrát víc prachu než náraz, který zabil dinosaury,“ prohlásila astronomka Christine Chenová, která vedla výzkum. Doplnila, že masy shlukovaného křemičitého prachu tou dobou zaznamenal Spitzerův vesmírný dalekohled.

Když tentokrát experti prozkoumali prostor pomocí Webbova teleskopu, zjistili, že prach zcela zmizel. „Díky novým datům máme důkaz, že jsme byli svědky následků neobvyklé kataklyzmické události mezi velkými objekty o velikosti asteroidů,“ sdělila Chenová.

Odborníci předpokládají, že výsledky pomohou lépe pochopit, jak se buduje architektura hvězdných systémů, a jak často vznikají obyvatelné systémy.

„Snažíme se zjistit, zda proces vzniku terestrických (Zemi podobných, též kamenných - pozn. red.) planet je běžný, nebo vzácný,“ uvedl pro Live Science astrofyzik Kadin Worthen z Univerzity Johnse Hopkinse, který se podílí na studii. Dodal, že tím mohou i zjistit, zda náš planetární systém je jedinečný.

Vznik nových planet

Hvězdná soustava Beta Pictoris je ve srovnání se Sluneční soustavou ještě dítě. Existuje pouhých dvacet milionů let a poprvé ji vědci objevili v roce 1983 sondou NASA IRAS. Experti předpokládají, že vznikla z rázové vlny blízké supernovy.

V současnosti by se v systému měly být nejméně dvě plynné exoplanety, o kamenných světech astronomové nevědí. To by se však mohlo změnit.

Výzkumníci se domnívají, že pevné světy mohou vzniknout z velkých srážek produkujících prach, jako byla právě ta zaznamenaná Webbovým teleskopem. Proto tým pokračuje ve sledování bouřlivé oblasti, kde by mohlo dojít k změnám ve vesmíru. „V podstatě můžeme v reálném čase pozorovat formování planet a dalších těles,“ vysvětlila Chenová.

Pozorování vesmíru

Webbův teleskop má ve svém portfoliu již značnou sbírku zajímavých objevů. Letos zaznamenal například galaxii, která by neměla existovat. Dřív již vyfotil nitro vybuchlé hvězdy. Také nahlédl do srdce Mléčné dráhy, kde odhalil nevídané detaily. Dále zachytil i zrození hvězdy.