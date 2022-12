Představitelé ruské kosmické agentury společně s americkou NASA analyzují, jak situace na stanici vypadá. „Zjišťujeme, zda je raketa v dostatečně dobrém stavu na to, aby posádku dovezla domů,“ uvedl ve čtvrtek na brífinku ředitel programů kosmických letů Roskosmosu Sergej Krikalev.

Pokud dojdou k závěru, že raketa bezpečná není, vyšle ruská agentura na stanici další kosmickou loď, která posádku vyzvedne. „Připravená k odletu by mohla být v únoru, tedy několik týdnů před plánovaným návratem astronautů v březnu,“ dodal.

Uvízlou posádku tvoří astronaut NASA Frank Rubio a ruská dvojice Sergej Prokopjev a Dmitri Petelin, kteří na stanici dorazili v září, informuje deník The Washington Post. „Nevzpomínám si na žádný další příklad, kdy by NASA a Roskosmos byli přinuceni uvažovat o vyslání další kosmické lodi jako záchranného člunu pro návrat posádky,“ uvedl bývalý letový ředitel NASA Wayne Hale.

Děsivé vesmírné sněžení

O úniku kapaliny se odborníci dozvěděli 14. prosince, když se dvojice ruských kosmonautů připravovala na výstup do volného kosmu. Po objevu miniaturní díry NASA zveřejnila dramatické záběry, na který lze vidět, jak ze zadní části rakety vystřikují bílé částice připomínající sněhové vločky, uvádí deník The Guardian. Ruská agentura tehdy výstup do kosmu rychle zrušila.

Agentury nechaly modul zkontrolovat robotickým ramenem zabudovaným ve stanici. Zjistili, že je poškozené vnější chladící potrubí, které slouží k tomu, aby se posádka neuvařila při přechodu z atmosféry do vesmírného vakua a nazpět. Udržuje v kapsli přijatelnou teplotu a je důležité, aby chlazení fungovalo.

Kvůli bezpečnosti posádky ruská agentura neustále monitoruje teplotu v raketě Sojuz. „Teplota zatím zůstává v přijatelných mezích. Snímky a údaje z vesmírné lodi analyzuje Roskosmos,“ sdělila NASA, která společně s ruskou agenturou spolupracuje na dalším postupu, jež bude založen na výsledcích termální analýzy.

Pokud se prokáže, že poškozená raketa nebude schopna udržet požadovanou teplotu, dorazí zpátky na zem bez posádky.

Pěstování rajčat pokračuje

Agentury také veřejnost ujistily, že astronauti jsou v pořádku. „Žádný z členů posádky na palubě stanice nebyl v nebezpečí. Všichni ve dne vykonávali běžné činnosti,“ dodala NASA.

Škoda na potrubí modulu nijak neovlivňuje současné žití posádky. Všichni tři astronauti nadále pokračují ve vědeckých experimentech, včetně pěstování rajčat, jako tomu bylo před zjištěním závady. „Žádná z chladících kapalin stanici nekontaminovala,“ doplnil manažer vesmírné stanice za NASA Joel Montalbano.

Příčinu poškození doposud nenašli

Stále není jasné, co únik způsobilo. Podle informací serveru Space.com odborníci vyloučili možnost, že za poškození může meteorit. Nadále ovšem nevylučují poškození jiným malým vesmírným tělesem. „Příčinou by mohlo být selhání hardwaru na lodi nebo poškození úlomkem vesmírného odpadu či mikrometeoritu,“ poznamenal Montalbano.

Ve středu kvůli jednomu takovému kousku odpadu NASA zrušila instalaci modernizovaného solárního panelu. Podle výpočtů se měl kus přiblížit až na vzdálenost 400 metrů. Posádce se podařilo stanici vymanévrovat tak, aby se jí úlomky vyhnuly a výstup do kosmu agentura přeložila na následující čtvrtek.

Únik kapaliny není prvním incidentem, který ohledně rakety Sojuz odborníci řešili. V roce 2018 došlo v modulu k malému úniku vzduchu. Roskosmos incident dokonce označil za možnou sabotáž. Astronauti se s problémem vypořádali pomocí pásky, kterou průnik utěsnili. Únik vzduchu způsobil malou ztrátu tlaku, ale posádku na životě nijak neohrozil.