Masivní hvězdná černá díra, kterou nyní objevili vědci z Evropské kosmické agentury, se nachází blízko Země. Odborníci po překvapivém nálezu takzvaného spícího obra v Mléčné dráze již provedli první studie. Výsledky je ohromily. Objekt však skrývá ještě mnohá tajemství.

Vizualizace galaktické dráhy Gaia BH3 | Foto: se svolením ESA/Gaia/DPAC

Astronomy překvapil objev masivní hvězdné (tedy takové, která vznikla gravitačním kolapsem hvězdy) černé díry v Mléčné dráze. Spící obr pojmenovaný Gaia BH3 má hmotnost téměř 33krát větší než Slunce. Odborníky také ohromilo, že se nachází v souhvězdí Orla ve vzdálenosti 1926 světelných let, což z něj činí druhou k Zemi nejbližší známou černou díru.

Francouzští vědci těleso objevili při procházení dat pořízených vesmírným teleskopem Gaia Evropské kosmické agentury (ESA). „Jedná se již o třetí spící černou díru, kterou jsme nalezli pomocí dalekohledu Gaia,“ uvedl astronom Pasquale Panuzzo z Pařížské observatoře.

Výzkumný tým zaujalo zvláštní kmitání. Následně zjistil, že jej vytváří gravitační vliv spícího obra na zářivého hvězdného souputníka, který jej obíhá. Jedná se o starou obří hvězdu, z níž odčerpává materiál. Právě díky kolísavému pohybu hvězdy experti identifikovali nedalekou černou díru.

Původně astronomové nečekali, že zaznamenají nějaký významnější objev. „Nemysleli jsme si, že by se v blízkosti Země mohla skrývat dosud neznámá ohromná černá díra,“ sdělil pro CNN Panuzzo. Dodal, že takový objev se podaří učinit jednou za život. Takzvané spící černé díry zpravidla neprodukují žádné rentgenové záření, a proto je obtížné je spatřit.

Úctyhodná hmotnost

Odborníci ve studii zveřejněné v časopise Astronomy & Astrophysics napsali, že Gaia BH3 vznikla gravitačním kolapsem hvězdy, čímž ji identifikovali jako hvězdnou černou díru - takzvaný kolapsar. K potvrzení hmotnosti a dalších vlastností pak využili přístroje UVES na dalekohledu VLT, který je umístěný v chilské poušti Atacama, v kombinaci s daty z programu Gaia.

Astronomové díky tomu mohli Gaia BH3 prohlásit za nejtěžší hvězdnou černou díru v Mléčné dráze. Není však nejhmotnější černou dírou v galaxii. Tento titul náleží supermasivní černé díře Sagittarius A* nacházející se ve středu Mléčné dráhy, která je asi čtyřmilionkrát těžší než Slunce.

Vědci se domnívají, že kolapsary s podobnou hmotností vznikly při zhroucení a následném pohlcení hvězd chudých na kovy. Předpokládají, že tyto hvězdy, jejichž nejtěžšími prvky jsou vodík a helium, ztrácejí během svého života méně hmoty, takže na jeho konci mají více materiálu, který může vyústit v masivní černou díru.

Vznikla před miliardami let

Hvězda obíhající kolem Gaia BH3 se pravděpodobně zformovala asi během dvou miliard let po velkém třesku, při kterém před 13,8 miliardy let vznikl vesmír. Trajektorie hvězdy, která se pohybuje v opačném směru než většina objektů v galaktickém disku Mléčné dráhy, naznačuje, že byla součástí malé galaxie, která se s Mléčnou dráhou spojila před více než 8 miliardami let.

Tým nyní chce pokračovat ve výzkumu ohromné černé díry, aby odhalil další její tajemství.

Kolapsary v Mléčné dráze

Hvězdné černé díry pozorované v Mléčné dráze jsou podle serveru Space v průměru asi desetkrát hmotnější než Slunce. Až do objevu Gaia BH3 byla největším známým kolapsarem v naší galaxii Cygnus X-1, která má 21krát větší hmotnost než Slunce.

Ačkoli je spící obr výjimečným nálezem v Mléčné dráze, jeho hmotnost je podobná objektům nalezeným ve velmi vzdálených galaxiích.

Zde astronomové například objevili i supermasivní černou díru, která se natočila směrem k Zemi. Tento úkaz znejistil britské vědce. Odborníci se také zabývali otázkou, zda je možné z černých děr získat energii.