ČR by mohla mít na oběžné dráze Země svého „strážce“. Pomáhal by třeba hasičům

Už za pět let by mohlo mít Česko ve vesmíru družici schopnou pomoci třeba hasičům v boji s lesními požáry. Vybavená by měla být supermoderní snímací technikou. Snímky by dále mohly pomoci kontrolovat skládky odpadu či monitorovat těžbu dřeva. Na projektu pracují experti z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu ve spolupráci s odborníky z českých firem. Náklady by neměly překročit 720 milionů korun.

Zmenšenina české družice Ambic | Foto: Deník/Miroslav Elsnic